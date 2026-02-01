Calendario de pagos 2026 de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven: fechas de giros

Imagen de referencia. Foto: Web

Ya está listo el cronograma del primer semestre de este año para la entrega de las transferencias de los programas de Gobierno por las que responde Prosperidad Social. Se trata de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que el gobierno de Gustavo Petro invirtió más de COP 5,3 billones en programas de transferencias monetarias en 2025, para atender a 3,3 millones de hogares.

La entidad les pide a los beneficiarios que mantengan actualizada la información de contacto, para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos del dinero.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, estos son los canales disponibles:

Línea en Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional: 01 8000 95 1100.

Sedes: puede acercarse a las : puede acercarse a las oficinas regionales de Prosperidad Social.

Para este 2025 ya quedaron programadas las fechas de los giros, aunque el cronograma puede tener cambios, según disponibilidad presupuestal.

Colombia Mayor

En el primer ciclo de Colombia Mayor se entregará la transferencia desde el 27 de febrero. Para entonces las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa recibirán una renta básica de COP 230.000 mensuales.

Los siguientes cinco ciclos del programa se entregarán a partir de estas fechas:

25 de marzo

22 de abril

20 de mayo

17 de junio

29 de julio

Renta ciudadana y Devolución del IVA

La entrega del primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 20 de febrero.

Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad. Y también a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador.

El segundo y tercer ciclo iniciará entregas el 30 de abril y el 24 de junio, respectivamente. A cada hogar se le realizará una transferencia de COP 500.000.

Renta Joven

La transferencia monetaria para los participantes de Renta Joven, ciclo 6, inicia el 18 de febrero.

El primero del año de 2026 inicia el 27 de marzo, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Las siguientes dos transferencias iniciarán el 28 de mayo y el 16 de julio.

El programa apoya a más de 170.000 personas para que permanezcan en sus estudios y se gradúen de la educación superior. Los estudiantes recibirán mínimo COP 400.000 por ciclo.

Jóvenes en Paz

El ciclo 1 de 2026 iniciará el 20 de febrero. Jóvenes en Paz es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, que busca ofrecer una ruta integral de atención a los jóvenes.

El programa cuenta con la articulación de diferentes entidades y Prosperidad Social se encarga de las transferencias monetarias.

