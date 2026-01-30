“El fuerte incremento del salario mínimo afecta la inflación”: Ocampo tras aumento de tasas

José Antonio Ocampo fue ministro de Hacienda de los gobiernos de Gustavo Petro y Ernesto Samper, y ministro de Agricultura de César Gaviria. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

La junta directiva del Banco de la República decidió subir en 100 puntos básicos las tasas de interés, pasando de 9,25 % a 10,25 %. Si bien todas las proyecciones apuntaban a un aumento, el mercado esperaba un ajuste de solo 50 puntos básicos.

“Con esta decisión, el Banco de la República dio claridad de que la prioridad es tener una inflación a la baja y no al alza como se espera en los próximos meses”, dijo José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en una transmisión de El Espectador.

El exministro Ocampo explicó que este aumento se transmitirá al sistema bancario privado: “Vamos a ver un aumento del DTF y de las tasas de los créditos bancarios en toda la economía y esto podría tener un efecto sobre la reactivación”. Agregó que la política monetaria no necesariamente es contractiva: “Hay que esperar si ese aumento está acompañado por un aumento de la inflación, para saber qué tanto aumenta la tasa de interés real, que es la tasa ajustada por inflación”.

La votación dentro de la junta directiva no fue unánime: cuatro codirectores respaldaron el aumento de 100 puntos básicos, dos se inclinaron por una reducción de 50 puntos y uno propuso mantener la tasa sin cambios. Al explicar la decisión, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que la junta tuvo en cuenta el comportamiento reciente de la inflación y, especialmente, el deterioro de las expectativas.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, manifestó que el Gobierno está en total desacuerdo con la decisión. Incluso dijo que la medida afectará la inflación.

Al respecto, Ocampo señaló que no entiende este argumento del Gobierno: “No veo claridad sobre eso. Lo que sí aumenta la inflación es el fuerte aumento del salario mínimo. En ese sentido, la responsabilidad por el aumento de la inflación será del Gobierno, no del Banco de la República”.

Pese a que el Gobierno ha dicho que el aumento en el mínimo no necesariamente afectará la inflación, el incremento de 23 % decretado por la administración de Gustavo Petro fue el detonante para que aumentaran las expectativas. El equipo técnico del Banco estima que este año la inflación cerrará en 6,3 %, mientras en diciembre estimaba un 4,1 %.

El exministro explicó que el salario mínimo tiene un efecto en los costos de producción que, al final, impacta en la inflación. “La decisión del salario mínimo, más la revaluación que ha tenido la tasa de cambio, tendrá un efecto negativo sobre las exportaciones no tradicionales, sobre todo las del sector agropecuario que son las que más dependen del salario mínimo”.

“La situación fiscal es crítica”

Ocampo también se refirió a la situación fiscal del país y a la decisión que tomó el jueves la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica y los impuestos que venían con el estado de excepción.

“La situación fiscal es crítica. El déficit fiscal del año pasado fue superior al 6 % y hay pronósticos similares e incluso peores para este año. La ley de financiamiento no fue aprobada por el Congreso y el Gobierno trató de pasarla por medio de la emergencia económica, ahora tenemos la suspensión de la emergencia y seguramente se declarará inconstitucional de manera permanente. No habrá ingresos adicionales, en esas condiciones el resultado fiscal solo se soluciona con austeridad del gasto público y hasta ahora el Gobierno no ha dado la menor señal de austeridad en el gasto”, dijo Ocampo.

