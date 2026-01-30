Logo El Espectador
Colombia cerró 2025 con menos desempleo: así se movió el mercado laboral

El dato de diciembre permite ver el paisaje completo del empleo en 2025, un año marcado por más ocupados y, al mismo tiempo, por el persistente reto de la informalidad. En el último mes del año, la tasa de desocupación fue del 8 %.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
30 de enero de 2026 - 03:06 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Agencia Bloomberg
A lo largo de 2025, el mercado laboral colombiano mostró una mejora gradual en varios de sus principales indicadores. El desempleo se ubicó en niveles históricamente bajos frente a los registros de comienzos de siglo, de la mano de un aumento en el número de personas ocupadas, con un mayor peso de sectores como comercio y del trabajo por cuenta propia e independiente.

Precisamente, la mejora del mercado laboral frente a los años de pandemia no eliminó el alto nivel de informalidad, que continuó concentrando a más de la mitad de la población ocupada.

En diciembre de 2025, la tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 8 %, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El resultado representó 1,1 puntos porcentuales menos frente al mismo mes de 2024, cuando el indicador fue de 9,1 %.

Para el total del año, el DANE reportó una tasa de desocupación promedio de 8,9 %, por debajo del 10,2 % registrado en 2024.

“Es la menor tasa de desocupación para un mes de diciembre en toda la serie histórica desde 2001”, señaló Piedad Urdinola, directora del DANE.

Así se movió el mercado laboral en diciembre de 2025

Si bien en diciembre la tasa de desocupación subió frente a noviembre (cuando se había ubicado en 7 %), el cierre del año se dio con una de las mejores cifras de 2025.

El 8 % registrado en el último mes representó la segunda tasa más baja del año, solo por encima del mínimo observado en noviembre, lo que confirma que, pese a la corrección de fin de año, el desempleo terminó 2025 en niveles históricamente bajos.

En términos de empleo, la población ocupada aumentó en 603.000 personas en diciembre de 2025 frente al mismo mes del año anterior, un crecimiento de 2,6 %.

La informalidad siguió siendo el principal reto

Pese a la mejora en los indicadores generales de empleo, la informalidad continuó siendo uno de los principales retos del mercado laboral colombiano.

De acuerdo con el DANE, en diciembre de 2025 la proporción de población ocupada informal se ubicó en 55,5 %, lo que representó una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024.

Aun así, el dato muestra que más de la mitad de las personas ocupadas en el país siguen trabajando en condiciones de informalidad, es decir, sin acceso pleno a prestaciones como salud, pensión o riesgos laborales.

