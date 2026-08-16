¿Cómo revisar la declaración de renta sugerida de la DIAN en 2026?

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Cerca de siete millones de personas en Colombia tendrán que presentar su declaración de renta en 2026. Las fechas límite para cumplir con esta obligación van del 12 de agosto al 26 de octubre. Sin embargo, por la emergencia que generó el terremoto del lunes 10 de agosto, el Gobierno amplió dos meses los plazos para los habitantes de las zonas más golpeadas.

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La DIAN cuenta con una herramienta para facilitarle el proceso a los usuarios: la declaración de renta sugerida.

Para generar esta declaración, la DIAN usa la información exógena, que son, básicamente, los datos que terceros han reportado sobre usted.

Si bien esta es una herramienta útil, es importante que no se confíe de la declaración de renta sugerida. En Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario y asesor en Esguerra JHR, destacó la importancia de asesorarse para llenar la declaración de renta: tenga en cuenta que un error podría salirle caro.

“Le sugerimos revisar minuciosamente la información que aparece allí y realizar los cambios necesarios. La exactitud de los datos declarados sigue siendo su responsabilidad como contribuyente”, dice la DIAN.

¿Cómo consultar la declaración de renta sugerida?

Para acceder a la declaración debe:

Tener Registro Único Tributario (RUT) activo.

Habilitar la cuenta en la DIAN: cree su usuario en el portal transaccional (si tienen dudas sobre cómo hacerlo, vea este instructivo de la DIAN para habilitar cuenta de usuario y generar firma electrónica).

Si ya tiene RUT y una cuenta habilitada, ingrese con su usuario y contraseña, seleccione “Presentar declaración de renta” y allí le aparecerá si tiene disponible una declaración sugerida.

Tenga en cuenta que si acaba de crear su cuenta de usuario, el reporte de información exógena y su declaración de renta sugerida aparecerán en el sistema una semana después.

Si tiene dudas sobre la declaración de renta sugerida, puede consultar más información en este micrositio de la DIAN.

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¿Cómo saber si debo declarar renta?

Estos son los casos en los que debe declarar renta en 2026:

- Si fue responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

- Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, fue superior a 4.500 UVT (COP 224.096.000).

- Si el año pasado sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT (COP 69.719.000).

- Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT (COP 69.719.000).

- Si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, superaron las 1.400 UVT (COP 69.719.000).

- Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT (COP 69.719.000).

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