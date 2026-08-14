Buenaventura volvió a tener gas, pero el suministro depende del estado de una vía

Suministro de gas en Buenaventura. Foto: Gases de Occidente

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, la prestación de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones se vio afectada en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Las empresas han avanzado en el restablecimiento de los servicios. Como contó El Espectador el jueves, en materia de gas una de las situaciones más preocupantes se presenta en Buenaventura.

El municipio del Valle del Cauca estuvo sin servicio de gas natural desde las 8:00 de la mañana del miércoles hasta las 4:00 de la tarde del jueves, debido a las restricciones para el tránsito por la vía Loboguerrero-Buga.

El Espectador habló con Néstor Consuegra, gerente de Operaciones de Gases de Occidente (GDO), filial de Promigas dedicada a la distribución y comercialización de gas natural que presta el servicio en Valle del Cauca.

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Consuegra explicó que en este momento el servicio se está prestando con normalidad; sin embargo, advirtió que nuevos cierres de la vía podrían generar desabastecimiento.

El lunes, las autoridades informaron el cierre del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga por daños y deslizamientos tras el terremoto. La última actualización de la Unión Vial Camino del Pacífico, este viernes, indica que ya está habilitada en ambos sentidos.

¿Por qué Buenaventura depende de la vía Loboguerrero-Buga para recibir gas?

A diferencia de otras zonas del país, Buenaventura no recibe el combustible a través de la línea troncal de gas, que es la red principal de gasoductos que transporta grandes volúmenes de gas desde los centros de producción hacia los sistemas regionales.

“El gas natural comprimido que abastece a la población es transportado en vehículos de carga desde un punto de origen hasta Buenaventura, donde se descarga en nuestras estaciones. Desde allí se distribuye a través de las redes instaladas en el municipio. Por eso, el servicio depende del flujo vehicular”, explicó Consuegra.

Gases de Occidente cuenta con almacenamiento en las estaciones de Buenaventura, pero esa capacidad es limitada.

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Por ahora, Buenaventura cuenta nuevamente con el servicio de gas y GDO reporta una operación normal. Sin embargo, la continuidad del suministro seguirá dependiendo de qué pasa con la vía Loboguerrero-Buga.

Consuegra señaló que GDO ha recibido apoyo de las autoridades y que mantiene comunicación permanente con el Gobierno, en particular con el Ministerio de Transporte, para hacer seguimiento a las condiciones de la vía.

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