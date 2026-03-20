¿Quiere aprender a invertir mejor? Así funcionan los fondos de inversión colectiva

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Los Fondos de Inversión Colectiva, son uno de los instrumentos más populares a la hora de invertir su dinero, con un manejo de recursos que, a enero de este año, llegó a casi COP 220 billones, de acuerdo con cifras de Asofiduciarias.

Patricia Ortiz, experta en inversiones, estuvo esta semana en Echemos Cuentas hablando sobre este tipo de fondos, así como respondiendo las preguntas más urgentes de la audiencia de El Espectador.

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Comencemos por el principio: ¿qué es un fondo de inversión colectiva?

Popularmente son conocidos como FIC y, según Ortiz, pueden entenderse de esta forma: “Los fondos son como una vaca: un fondo común, con muchas personas, conocidas o desconocidas, personas o empresas. Y ahí ponen su dinero y se lo entregan a un experto en inversiones”.

Es importante entender también que hay diferentes tipos de FIC: abiertos (no tiene pactos de permanencia ni condiciones), cerrados (con un término fijo, por ejemplo). Y también hay diferencias entre los instrumentos que manejan: acciones, CDT…

De acuerdo con los resultados de una encuesta en el canal de WhatsApp de El Espectador, lo que más le interesa a los usuarios sobre estas inversiones es la rentabilidad, seguida de la seguridad de estos instrumentos.

Ortiz señala que uno de los puntos clave en esta conversación es asesorarse de un experto en inversiones. “Uno de los errores más comunes que veo por estos días es invertir por moda. Hay que asesorarse de personas que estén debidamente calificadas. Y dudar: si les ofrecen rentabilidades que se salgan de los marcos, dudar de esa inversión”.

Para este punto, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, los productos con mayores saldos, a enero de este año, fueron:

Cuentas de ahorro: COP 353,5 billones

CDT: COP 346,1 billones

Fondos de Inversión Colectiva (FIC), con COP 219,9 billones.

Entre enero de 2025 y 2026, los FIC crecieron 14,3 %, según cifras de Asofiduciarias.

¿Cuál es la diferencia entre un CDT y un FIC?

Según explicó Ortiz durante la transmisión, el CDT tiene una tasa fija, “en seis meses te pago X porcentaje”, y el usuario se tiene que quedar hasta que se venza el CDT. En cambio, el FIC da la posibilidad de sumar más recursos en cualquier momento (si es abierto, los más comunes).

Puede ver aquí: ¿Cómo aprovechar los CDT en 2026? Consejos de un experto en Echemos Cuentas

Otros datos útiles de los FIC:

▶️ Los Fondos de Inversión Colectiva permiten acceder a portafolios diversificados, algo que individualmente suele ser más difícil o más costoso de lograr.

▶️ No todos los FIC son iguales: cambian según su perfil de riesgo, horizonte de inversión, liquidez y tipo de activos.

▶️ Un FIC puede servir para distintos objetivos: manejar liquidez, invertir a mediano plazo o buscar una mayor rentabilidad según el perfil del fondo.

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada jueves, a las 3:00 de la tarde, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación?

Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

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