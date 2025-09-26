Logo El Espectador
Economía
Finanzas Personales

¿Empezando su vida financiera? Algunos consejos para manejar mejor el dinero

Le contamos algunos de los puntos más importantes para llevar una vida financiera organizada.

Luna Mejía Farías
26 de septiembre de 2025 - 09:05 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images
Manejar las finanzas personales puede ser tan amable como tan amargo lo decida una persona. Dentro del montón de dudas, hay herramientas que pueden ayudarles a los adultos más jóvenes a tomar decisiones.

Cuando hacemos referencia a un depósito de bajo monto, nos estamos refiriendo a un producto financiero que no supera los ocho salarios mínimos legales vigentes. Entre los más conocidos en Colombia están plataformas cómo Nequi y Daviplata.

Estos depósitos funcionan para diferentes propósitos, uno de ellos es que las personas jóvenes, o aquellas que no han tenido contacto con cuentas bancarias, entiendan cómo funcionan.

Le puede interesar: ¿Cómo ahorrar y manejar mejor el dinero? Cinco consejos para llegar a fin de mes

Según el Informe de inclusión Financiera del 2024, nada más el 70,0 % de los jóvenes entre los 18 y los 25 años hacen uso de una cuenta de ahorros, mientras que el 90,5 % utiliza normalmente un depósito de bajo monto.

Esto puede deberse a que la mayoría de jóvenes que se encuentran dentro de estas edades apenas inician una vida financiera y no manejan cantidades de dinero tan altas cómo para necesitar una cuenta bancaria o un depósito común. Es un primer acercamiento, una probada de lo que se viene en el futuro y puede servir para entender un poco mejor todo el tema de las finanzas personales.

¿Cómo entender, organizar y mantener una buena vida financiera?

Al iniciar en este mundo de la administración de las finanzas personales, las dudas abundan y las certezas son prácticamente inexistentes. Entender en qué se va la plata y cuáles son esos gastos fijos y aquellos lujos que nos damos a lo largo del mes es fundamental para comenzar a planear nuestra vida económica.

Estos son algunos consejos de la billetera digital Nequi para no morir en el intento de ser un adulto funcional.

Ser consciente de lo que entra y de lo que sale

Dependiendo del trabajo de una persona, se tendrá la certeza de la cantidad exacta que entra cada mes con mayor o menor facilidad. “Tener registro de los ingresos y gastos, ayuda a organizar prioridades y evitar que se use más plata de la que realmente se tiene”, explica Nequi.

¿Ahorrar es realmente importante?

Construir un presupuesto mensual y planear un ahorro (independientemente del monto) es clave para monitorear sus finanzas y planear a futuro.

Ahorrar, a diferencia de lo que muchos creen, no consiste en guardar lo que me sobró a final de mes. Se trata de guardar un porcentaje (que puede ser pequeño) para gastos imprevistos o para proyecciones futuras.

Lea también: ¿Cuáles son los errores financieros que llevan a una empresa a la quiebra?

Destinar una parte del monto total para emergencias puede salvarle de un susto. Y ahorrar conscientemente con respecto a sus objetivos puede facilitarle mucho la vida en el futuro.

Lea siempre la letra chiquita

En el momento en el que usted se enlaza con una entidad bancaria, debe revisar y cuestionar cuáles son las condiciones del juego. La cuota de manejo (que se usa en las cuentas bancarias formales) es una de las cosas a las que debe prestar atención. No se case con la primera entidad que visita, revise cuál de todas le ofrece mayores beneficios.

Le puede interesar: Prosperidad Social inicia los pagos de Colombia Mayor: fechas y cómo acceder

En general, antes de comprometerse con las instituciones, de pagar sumas considerablemente altas o solicitar un crédito, lea la letra pequeña. Asesórese y edúquese en el tema financiero que se adecue a sus objetivos y de esta forma evítese sorpresas que pueden llegar a ser bastante amargas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
