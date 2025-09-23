¿Cuáles son los errores financieros que llevan a una empresa a la quiebra?

La carga tributaria y regulatoria sin planificación es un hueco en las finanzas empresariales. Foto: Getty Images - Getty Images

Aunque una empresa facture por los cielos, puede que aún corra el riesgo de caer en la quiebra. El problema muchas veces reside en la falta de organización y planeación financiera, pues sin estos dos ingredientes llegar a sostener una empresa puede ser todo un dolor de cabeza.

MejorCDT, plataforma especializada en ahorro e inversión, explica que tener clara la organización es fundamental para que el monto recibido a final de mes realmente valga lo que es.

“En los negocios, el orden financiero no es opcional. De nada sirve tener grandes ingresos si no sabes en qué se está yendo el dinero, si mezclas las cuentas personales con las de la compañía o si utilizas el IVA como caja operativa. En cualquiera de esos casos, estás asumiendo un riesgo enorme”, explica Omar Casas, gerente de Operaciones de MejorCDT.

💸 ¿Cuáles errores debería evitar?

Si bien cometer errores es humano, hay unos que pueden comprometer seriamente la salud financiera de una empresa. Según MejorCDT, los más frecuentes incluyen:

No separar las cuentas personales de las del negocio.

Usar impuestos como caja operativa (como el IVA o las cesantías).

Ahorrar solo lo que sobra, sin una estrategia definida.

Mantener recursos inmóviles sin rentabilidad.

Gastar el capital de trabajo sin darse cuenta.

No conocer productos financieros que se ajusten a las necesidades reales.

Acceder a financiamiento costoso o poco oportuno.

No digitalizar procesos ni canales de venta.

Enfrentar una carga tributaria y regulatoria sin planificación.

Por esta razón, es necesario contar con planes financieros claros, realistas y disciplinados, que no se mezclen con las finanzas personales. Generar un plan de ahorro, invertir de manera segura y cuidar el flujo de caja puede marcar la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que se hunde.

“El acceso limitado (y muchas veces costoso) al financiamiento, el desconocimiento de productos de ahorro o crédito que realmente se ajusten a sus necesidades, la dificultad para digitalizar procesos y canales de venta y una carga tributaria y regulatoria cada vez más compleja”, agregó la empresa.

Incluso recursos de corto plazo (como anticipos o impuestos por pagar) pueden convertirse en ingresos adicionales si se administran con estrategia.

