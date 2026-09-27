Según un estudio financiero publicado por Asoblockchain Colombia, los estafadores se están valiendo de herramientas de…

Hace apenas unos años, una historia como esta habría parecido sacada de una película de ciencia ficción. Hoy ya está ocurriendo y tienen un nombre: deep fakes.

Imagine que son las ocho de la noche. Su mamá recibe una llamada. Del otro lado se escucha su voz, y usted está llorando. De manera temblorosa le dice que acaba de sufrir un accidente y que necesita algo urgente: “mamá, por favor no me cuelgue, por favor, ayúdeme”.

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Criptoestafas con IA en Colombia: se estiman pérdidas por más de COP 52.600 millones

Según un estudio financiero publicado por Asoblockchain Colombia, los estafadores se están valiendo de herramientas de inteligencia artificial para adelantar engaños cuyo objetivo es robar a sus víctimas.

La asociación estima que este tipo de fraudes podría estar moviendo más de COP 52.600 millones en Colombia.

“La estimación de esta cifra tomó como punto de partida los USD 44.200 millones en cripto activos que recibió el país entre julio de 2024 y junio de 2025, según Chainalysis. A partir de ese volumen, el gremio contrastó la incidencia global de las estafas cripto reportada por TRM Labs y aplicó la proporción de fraudes vinculados con herramientas de inteligencia artificial. El resultado pone el fenómeno en una dimensión mucho más preocupante”, explica Asoblockchain.

Expertos en seguridad informática advierten que, por sus características, este tipo de modalidades son extremadamente peligrosas, por lo que suele ser muy sencillo que las víctimas muerdan el anzuelo de los atacantes.

Estas son las cinco principales trampas con cripto e inteligencia artificial

Video falso: con imágenes públicas pueden hacer que un político, cantante, periodista o empresario parezca recomendar una plataforma de inversión. Voz clonada: roban una cuenta de WhatsApp, piden dinero a los contactos y, si alguien exige un audio, responden con una voz artificial parecida, casi idéntica, a la de un familiar o amigo de la víctima. Asesor que nunca existió. una foto generada por IA y un chatbot pueden conversar durante semanas, recordar detalles personales y construir confianza antes de hablar de dinero. Página clonada: puede ser de un banco o Exchange, incluido un falso chat de soporte. Una empresa o un empleo inventado: primero paga pequeñas sumas en USDT y después exige un depósito mayor para “liberar” comisiones.

La asociación también destaca que la alarma que se enciende en Colombia no es menor. TRM Labs encontró que la proporción de reportes de estafa en los que la IA hacía parte del engaño se multiplicó unas 13 veces desde 2022. Las pérdidas reportadas por estafas con deepfakes durante 2026 ya superan en 263 % las de todo 2025. Chainalysis, además, calculó que las operaciones fraudulentas conectadas con proveedores de IA obtuvieron 4,5 veces más ingresos por operación que aquellas sin ese vínculo.

“Solo en el país, de acuerdo con cálculos del gremio, entre enero y marzo de 2026 se registraron 19.182 denuncias por delitos informáticos. El hurto por medios informáticos llegó a 10.328 casos, 27,2% más que un año atrás, y se presentaron 891 denuncias por suplantación de sitios web”, añade.

La palabra clave

Aunque técnicamente este tipo de campañas son elaboradas, la defensa contra las mismas resulta muy simple: la palabra clave.

Se trata de un acuerdo entre familiares y amigos cercanos en el que se establece una palabra clave (una especie de contraseña) para que, ante situaciones donde se desconfía de si la persona al otro lado de la línea es verdaderamente quien dice ser se pueda emplear.

Por ejemplo. La madre al inicio de esta historia pudo haber convenido con su hija que la palabra clave es “paloma”. De esa forma, antes de haber hecho la transacción, pudo haberle preguntado a su supuesta hija y, al no responder, habría sabido que se trataba de un intento de estafa.

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