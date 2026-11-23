Vale recordar que las cesantías son una prestación social equivalente, por regla general, a un mes de salario por cada año trabajado, o a la proporción correspondiente si el periodo fue menor. El empleador debe…

Las cesantías pueden convertirse en un respaldo cuando pierde su empleo o en una ayuda para comprar vivienda, hacer reparaciones o pagar estudios. Pero no funcionan como una cuenta de ahorros de libre disposición: mientras tenga un contrato laboral vigente, solo puede retirar una parte del dinero para los fines que permite la ley.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Vale recordar que las cesantías son una prestación social equivalente, por regla general, a un mes de salario por cada año trabajado, o a la proporción correspondiente si el periodo fue menor. El empleador debe consignarlas en el fondo elegido por el trabajador y su propósito principal es ofrecerle un respaldo económico cuando termina su relación laboral y queda sin empleo.

Publicidad

La normativa también permite utilizarlas para financiar proyectos de vivienda y educación. Estas son las condiciones que debe conocer antes de solicitar un retiro.

¿Cuándo puede retirar todas sus cesantías?

El retiro total procede cuando termina el contrato de trabajo, sin importar si la salida se produjo por renuncia, despido o vencimiento del plazo pactado. En ese momento, el trabajador puede solicitar el saldo acumulado en su fondo.

Para hacerlo, generalmente debe presentar el documento de identidad y una certificación o carta del empleador que detalle la fecha y el motivo de terminación del contrato. Cada administradora puede exigir un formulario y documentos adicionales, de manera que conviene revisar el procedimiento del fondo antes de iniciar el trámite.

¿Cuál sería, pues, un escenario original? Permitir que la persona cubra gastos básicos mientras encuentra otro empleo. El dinero puede ayudar con el arriendo, la alimentación, los servicios públicos y otras obligaciones durante ese periodo.

Si el contrato sigue vigente, en cambio, no puede retirar libremente todo el saldo ni utilizarlo para cualquier gasto. En ese caso, la ley contempla retiros parciales para propósitos específicos.

Si continúa con empleo, ¿en qué casos puede retirar cesantías?

La legislación permite utilizar estos recursos para distintos fines relacionados con vivienda. Entre ellos están:

Comprar vivienda o un lote destinado a construirla.

Construir vivienda en un terreno de propiedad del trabajador o de su cónyuge, según las condiciones legales.

Realizar mejoras o reparaciones en una vivienda.

Pagar créditos hipotecarios o liberar gravámenes sobre el inmueble.

Los documentos dependen del tipo de operación. Para una compra, por ejemplo, pueden solicitarse los soportes del negocio; para una remodelación, el contrato de obra y documentos que acrediten la propiedad del inmueble.

El trámite suele comenzar con una solicitud al empleador, en la que se explica el destino del dinero y se adjuntan los soportes. La empresa debe verificar los requisitos y autorizar el retiro ante el fondo. En el caso de los trabajadores que ya terminaron su contrato, el procedimiento es diferente porque pueden solicitar el retiro definitivo.

¿Y para pagar estudios también?

Sí está permitido. El trabajador puede destinarlas al pago de matrículas y otros gastos educativos en los casos autorizados por la normativa. El beneficio puede cubrir estudios propios y de determinados integrantes de su núcleo familiar, como sus hijos o cónyuge.

Entre los documentos que suelen solicitarse están el recibo de matrícula o la certificación de admisión de la institución educativa. Si el retiro corresponde a un familiar, también se debe demostrar el vínculo.

Ahora: cuando el retiro se hace para educación, el fondo normalmente gira los recursos directamente a la institución educativa o a la entidad que otorgó el crédito educativo. No se trata de dinero que el trabajador pueda solicitar para gastarlo libremente.

El Ministerio de Justicia explica que, una vez se cumplen todos los requisitos, el fondo debe efectuar el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes. Si el trámite se demora, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo.

Publicidad

¿Qué pasa si no necesita retirar sus cesantías?

Aunque pueda, si no lo necesita, puede acumular el dinero. Así, en caso de perder el empleo, tenga un buen ahorro acumulado, o si prefiere ahorrar más mientras tiene empleo, así en caso de proponerse comprar vivienda, viajar o tener hijos, entre otros motivos, tendrá un dinero para soportar los gastos.

En resumen: si no tiene una necesidad de vivienda o educación y conserva su empleo, mantener las cesantías acumuladas puede ser una forma de protegerse ante una eventual pérdida de ingresos.

Publicidad

Como ha contado este diario en otras ocasiones, los expertos recomiendan evaluar primero las deudas. Si existen obligaciones con intereses elevados, utilizar recursos disponibles para reducirlas puede aliviar las finanzas personales. Si no hay deudas, una alternativa es conservar el ahorro o evaluar otras inversiones de acuerdo con el perfil de riesgo y con asesoría profesional.

Una de las expertas, Gabriela Durán, advirtió en su momento que el problema aparece cuando las cesantías se convierten en dinero para consumo inmediato. Su valor, señala, está en que pueden fortalecer la estabilidad financiera cuando se destinan a vivienda, educación o periodos de transición laboral.

Publicidad

¿Cuándo deben consignarse las cesantías?

Por regla general, las empresas deben liquidar las cesantías causadas durante el año y consignarlas en el fondo del trabajador antes del 15 de febrero del año siguiente. Para el periodo de 2026, el plazo legal es el 14 de febrero de 2027, que cae domingo y, por tanto, se traslada al siguiente día hábil.

La reforma laboral de 2025 también abrió la posibilidad de consignar anticipadamente las cesantías cada mes, a razón del 8,33 % del salario base, y de acordar el pago mensual de los intereses. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto para reglamentar esa modalidad y, a noviembre de 2026, no se había confirmado su entrada en operación. El esquema anual continúa siendo la regla que debe tener presente la mayoría de los trabajadores.

Publicidad

En pocas palabras, las cesantías no son una prima adicional ni un ingreso de libre disposición. Son un ahorro laboral con usos definidos: proteger al trabajador cuando pierde su empleo y ayudarle a financiar decisiones que pueden mejorar su estabilidad económica.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.