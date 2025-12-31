¿Cuánto debe pagar un independiente de salud y pensión en 2026 tras aumento del mínimo?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Del 23 % será el incremento del salario mínimo, lo que beneficiará a unos 2,4 millones de trabajadores que ganan exactamente un salario mínimo, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores del país se encuentra en la informalidad o realizan su actividad económica por cuenta propia. En noviembre de 2025 la proporción de población ocupada informal en el total nacional se ubicó en 55,4 %, según el DANE.

Lo que quiere decir que es más de la mitad de la población ocupada en Colombia, que llegó a 24,5 millones de personas en noviembre de 2025. Lo que representa aproximadamente 13,3 millones de trabajadores.

Así las cosas, el nuevo ingreso mínimo del país será de COP 1.750.905 a partir del 1 de enero de 2026. Pero el impacto es para quienes devengan este valor y también para quienes no.

Uno de los impactos más notorios está en el nuevo valor mínimo para la cotización de salud y pensión para los independientes. Esto se debe a que no importa si sus ingresos están por debajo de los COP 1.750.905, la cifra no puede ser de menos que un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLMV).

¿Cómo calcular los aportes?

La fórmula base se saca sumando los ingresos mensuales, restando los costos asociados a la actividad y multiplica ese resultado por el 40 %. Ese valor es el Ingreso Base de Cotización (IBC).

Si se es contratista por prestación de servicios, no se pueden deducir costos.

Sobre ese valor, aplican los siguientes porcentajes:

Salud: 12,5 %

Pensión: 16 %

ARL: según la actividad económica se asigna el nivel de riesgo. Es voluntario para independientes diferentes con contrato de prestación de servicios personales.

Caja de Compensación Familiar: 0,6 % al 2 %, según el nivel de beneficios.

Por ejemplo, el valor mínimo que debe pagar un independiente por su seguridad social es de COP 218,863 por la salud y COP 280,145 para pensión. Esto da un total de COP 499.008.

En caso de ganar más del mínimo como independiente, puede hacer uso del Esquema de Presunción de Costos, que se puede consultar ingresando aquí.

¿Dónde y cómo afiliarse a la seguridad social?

Si es trabajador independiente con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo debe registrarse en el portal Mi Seguridad Social selecciona la opción “Registro ciudadano“. Tenga su documento de identidad a mano para completar el registro.

También deberá elegir una EPS y un Fondo de Pensiones que más le convengan.

Si ya está afiliado verifique el estado de la afiliación y comience a realizar los aportes mes vencido en las fechas establecidas por ley y no olvide reportar las novedades.

¿Dónde pagar los aportes a salud y pensión?

Para pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia, se usa los Operadores de Información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Estos operadores facilitan la liquidación y el pago de contribuciones a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y, si aplica, cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.

