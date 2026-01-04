¿Cuánto subirán los arriendos, las pensiones y otras tarifas en 2026? Esta semana se sabrá

Al cierre de 2025, la inflación en Colombia ha mostrado poca variación y se ha resistido a bajar del 5 % en los últimos meses. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - NVS

Este viernes 9 de enero, el DANE publicará el dato de inflación de diciembre de 2025, una cifra clave para el bolsillo de los hogares.

La cifra cerrará el balance del costo de vida del año pasado y servirá como referencia para ajustar en 2026 precios y tarifas como arriendos, pensiones, matrículas educativas y algunos servicios públicos.

En el último tramo de 2025, la inflación se ha estabilizado alrededor del 5 %, con cierta resistencia a bajar en los meses finales del año. En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor subió 5,30 % anual y los analistas esperan que el dato de diciembre se mantenga en niveles similares.

¿Qué precios se ajustan con la inflación de diciembre?

La inflación de diciembre de 2025 será la referencia para la actualización de múltiples precios y tarifas a lo largo de 2026.

Precisamente, este dato se utiliza como base para ajustar bienes y servicios que no dependen del alza salario mínimo y que están indexados al comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja el cambio en el costo de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares.

Entre los principales se encuentran los arriendos de vivienda, cuyos contratos suelen contemplar un ajuste anual con la inflación causada. El mismo mecanismo aplica para las mesadas pensionales, que se actualizan con base en la variación del IPC del año anterior.

También se ajustan las matrículas y pensiones educativas, así como algunas tarifas de servicios públicos y contratos entre privados que incluyen cláusulas de indexación. Aunque los incrementos no se materializan de manera simultánea, el dato de diciembre define el techo de referencia para estos ajustes durante el año.

Por eso, la cifra que divulgará el DANE este viernes servirá como referencia para proyectar cómo se ajustarán estos gastos a lo largo de 2026.

¿En cuánto podría cerrar la inflación de 2025?

Al cierre de 2025, la inflación en Colombia ha mostrado poca variación y se ha resistido a bajar del 5 % en los últimos meses. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual de 5,51 %, mientras que en noviembre el indicador se ubicó en 5,30 %, una moderación leve que no alcanzó a cambiar la tendencia general.

De cara a diciembre, las expectativas del mercado apuntan a un comportamiento similar, lo que sugiere que el proceso de desinflación perdió tracción en el tramo final del año.

El incremento en el costo de vida cerraría 2025 en un nivel todavía elevado para los estándares del Banco de la República, el cual sitúa en un 3 % la meta de inflación.

La Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas del Banco de la República estima la inflación anual de 5,19 %.

El Banco de Bogotá proyecta una inflación anual cercana a 5,34 % en diciembre.

Fedesarrollo proyecta una inflación de 5,26 % para el cierre de 2025.

Dicho de otro modo: el dato de diciembre terminará de ponerle número al ajuste anual que muchos hogares verán reflejado en pagos y tarifas a lo largo de 2026, pero no necesariamente marcará un giro en la tendencia.

¿Qué frena la caída de la inflación?

Aunque los precios de los alimentos han mostrado caídas y ayudaron a moderar la inflación en algunos meses de 2025, el comportamiento de los servicios sigue siendo uno de los principales factores que explican por qué el IPC se ha resistido a bajar con mayor fuerza.

Rubros como arriendos, salud, restaurantes y hoteles, transporte y servicios públicos han registrado aumentos persistentes y, en varios casos, por encima del promedio nacional.

A diferencia de los alimentos, cuyos precios suelen ajustarse con mayor rapidez, los servicios tienden a mostrar una desinflación más lenta, lo que mantiene presiones sobre el indicador general.

En la fotografía general también figura el dinamismo del consumo de los hogares durante 2025. El gasto en servicios y bienes durables se ha mantenido activo, apoyado en una recuperación del comercio y de sectores como turismo, entretenimiento y restaurantes.

De hecho, analistas y centros de pensamiento han recalcado que la demanda interna ha sido el principal motor de la actividad económica en el país.

Este entorno de consumo relativamente firme ayuda a explicar por qué, aun con inflaciones mensuales bajas en algunos meses, la inflación anual se mantiene alrededor del 5 % y no logra descender con mayor rapidez.

El margen de maniobra del Banco de la República

El dato de inflación de diciembre también será una referencia para el Banco de la República, que en los últimos meses ha optado por una postura prudente en materia de tasas de interés.

La Junta del Emisor mantiene la tasa de política monetaria en 9,25 %, nivel que no ha cambiado en sus decisiones más recientes.

Si bien la inflación ha bajado frente a los máximos de 2023, el hecho de que se mantenga alrededor del 5 % desde hace más de un año limita el espacio para recortes más rápidos en las tasas.

Para el banco central, la prioridad sigue siendo evitar que las presiones inflacionarias se consoliden, especialmente en un entorno en el que los precios de los servicios y la demanda interna continúan mostrando resistencia.

Así las cosas, n cierre de inflación similar al observado en noviembre refuerza un escenario de cautela monetaria. Esto implica que el alivio en tasas para créditos de consumo, vivienda o empresariales todavía podría tardar. El propio emisor estima que la meta de inflación de 3 % solo se alcanzará después de 2026.

Salario mínimo: ruido para el Banrep

A finales de diciembre, el Gobierno decretó un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026.

La decisión, que llevó este ingreso a COP 1.750.905 sin auxilio de transporte y alrededor de $2 millones con ese componente, abrió de inmediato el debate sobre sus posibles efectos económicos, en especial sobre la inflación.

Desde diferentes sectores las alarmas han corrido por cuenta de que este aumento del salario mínimo (por encima de la inflación y de la productividad) podría convertirse, con el tiempo, en una fuente adicional de presión sobre los precios.

El principal canal para que esto se cumpla es el de los costos laborales, pues para muchas empresas (en especial las pequeñas y medianas) el mayor gasto en nómina puede trasladarse parcialmente a los precios finales de bienes y servicios.

Un informe de Bancolombia advierte que las presiones inflacionarias asociadas a este incremento podrían sumar hasta 242 puntos básicos adicionales a la inflación anual en 2026, lo que a su vez podría obligar al Banco de la República a mantener una postura monetaria más restrictiva. El banco también señala que el aumento del salario mínimo por hora sería aún mayor, del 28,5 %, debido a la reducción de la jornada laboral.

El vicepresidente ejecutivo de Values AAA Banca de Inversión, Álvaro Humberto Ojeda, señala que, aunque el mayor ingreso puede impulsar el consumo en el corto plazo, existe el riesgo de que el efecto se diluya si los precios de bienes y servicios terminan ajustándose al alza. En ese escenario, el poder adquisitivo real podría erosionarse nuevamente.

Mientras tanto, el impacto del salario mínimo será, más bien, un factor a seguir de cerca a lo largo del año, a medida que se conozcan nuevos registros del IPC.

