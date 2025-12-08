DIAN confirma fechas del concurso de CNSC 2026: cronograma y cómo comprar el PIN

El contrato de trabajo. Imagen de referencia. Foto: GETTY IMAGES

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá su proceso de ascensos y de ingreso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Ya comenzó el proceso de ascensos

La etapa de inscripciones de ascenso del proceso de selección DIAN 2676 de 2025, que oferta un total de 1.990 vacantes, de las cuales 140 están dirigidas para personas con discapacidad.

Del 2 al 11 de diciembre, se realizará la etapa de inscripciones en la modalidad ascenso general que ofrece 743 vacantes para los funcionarios de la DIAN que quieran avanzar dentro de la entidad.

Estos son los cargos para los que aplica:

NIVEL JERÁQUICO DENOMINACIÓN VACANTES







Profesional GESTOR I 89 GESTOR II 184 GESTOR III 151 GESTOR IV 13 INSPECTOR I 13 INSPECTOR II 9 INSPECTOR III 9 INSPECTOR IV 2



Técnico ANALISTA I 37 ANALISTA II 80 ANALISTA III 60 ANALISTA IV 61 ANALISTA V 20 Asistencial FACILITADOR III 8 FACILITADOR IV 7

Por primera vez se ofertan 56 vacantes para que funcionarios de carrera administrativa y con discapacidad de la DIAN se postulen para ascender a un cargo superior dentro de la entidad:

NIVEL JERÁQUICO DENOMINACIÓN VACANTES Profesional GESTOR I 8 GESTOR II 7 GESTOR III 10 GESTOR IV 8 INSPECTOR I 2 INSPECTOR II 2 INSPECTOR III 2 INSPECTOR IV 2 Técnico ANALISTA I 1 ANALISTA II 5 ANALISTA III 4 ANALISTA IV 2 Asistencial FACILITADOR III 2 FACILITADOR IV 1

Estas son las fechas para la modalidad de ingreso

La etapa de inscripciones para la modalidad ingreso o abierta, que ofertará cerca de 1.200 vacantes, se realizarán en dos momentos:

Ingreso para vacantes reservadas para personas con discapacidad:

Del 13 al 22 de enero de 2026 serán las inscripciones para 84 vacantes dirigidas a los ciudadanos con cualquier discapacidad que acrediten su condición mediante el Certificado de Discapacidad gestionado ante la Secretaría de Salud de su municipio / ciudad según las disposiciones legales.

Si en la modalidad de ascenso discapacidad quedan vacantes desiertas están pasarán a la oferta de ingreso para esta población.

Ingreso general:

Del 28 de enero al 6 de febrero de 2026 se abrirán las inscripciones para más de 1.100 vacantes dirigidas a la ciudadanía general.

Las personas solo podrán inscribirse en un empleo ofertado en una de las modalidades del proceso de selección.

Proceso de inscripción

Para personas con discapacidad en el aplicativo SIMO:

Consulte el acuerdo y el anexo: son los documentos en el que se establecen las reglas del proceso de selección y pueden ser revisados en la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) son los documentos en el que se establecen las reglas del proceso de selección y pueden ser revisados en la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/dian-2676?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65 Realice el registro en el aplicativo SIMO: cree su usuario o ingrese si ya cuenta con uno. En esta etapa no es necesario cargar el certificado de discapacidad. Consulte la oferta de empleos con reserva de vacantes para personas con discapacidad: busque los empleos que cuenten con reserva para personas con discapacidad. Revise los requisitos y las condiciones del empleo (niveles de educación y experiencia). Cargue el certificado de discapacidad: debe cargar el certificado de discapacidad en SIMO. Verifique que su certificado se encuentre vigente y que indique claramente la categoría de discapacidad que acredita. Este documento es obligatorio. Confirme su inscripción: complete la información requerida en SIMO y valide que todos los datos queden correctos. Finalice el proceso confirmando su inscripción en el empleo. Verifique la exención de pago: las personas con discapacidad inscritas en empleos con reserva de plazas, en modalidad de ascenso o de ingreso, están exentas del pago de derechos de participación.

Vacantes para la ciudadanía en general:

Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/dian-2676?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65 Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/ Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general y requisitos específicos. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Tenga en cuenta que deberá pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.

¿Cuánto cuestan los derechos?

Este año los valores son los siguientes:

Para los niveles técnico y asistencial es de COP 47.450. Para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos es de COP 71.200.

