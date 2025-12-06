A estos pensionados les subirá el pago con el aumento del salario mínimo para 2026

El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 define los ajustes en las mesadas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Scar1984

La discusión sobre el salario mínimo del próximo año no sólo afecta a quienes hoy tienen empleo. Casi uno de cada 10 trabajadores recibe un salario mínimo y cinco de diez menos de un mínimo.

De fondo, también define el reajuste de 2,1 millones de pensionados. Mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo (la hoja de ruta financiera y estratégica a un plazo de diez años) prevé un incremento de 7,1 %, un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere una cifra de 13,3 %.

El decreto final se expedirá antes del 31 de diciembre y marcará la pauta para las pensiones mínimas, con base en la Ley 100 de 1993.

En el caso de los adultos mayores, la clave está en distinguir entre quienes reciben exactamente un salario mínimo y quienes superan ese umbral.

Regla de oro: pensiones mínimas vs. superiores

Pensión en 1 SMLV : se ajusta automáticamente con el mismo porcentaje del salario mínimo.

Pensión superior a 1 SMLV: se reajusta por el IPC anual certificado por el DANE, no por el aumento del mínimo.

Lo que viene para los pensionados que ganan más del salario mínimo es esperar el dato oficial del IPC 2025 que será publicado por el DANE en enero y definirá el reajuste pensional.

En los que ganan menos, el decreto del salario mínimo 2026 fijará el porcentaje exacto.

