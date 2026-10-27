Dólar en Colombia: así arrancó el precio este 27 de octubre

La semana pasada, la divisa cerró en COP 3.145, con una caída semanal de 0,39 %. Los analistas advierten que alcanzar los COP 3.100 no garantiza que la tendencia continúe sin correcciones. En apenas dos días de la semana en curso, la divisa se ha mantenido en el mismo precio.

El divisa estadounidense abrió en COP 3.145, unos 10 pesos por debajo del arranque de la jornada de ayer, es decir, una variación de 0,32 %.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil con 51,8 % de los votos, frente al 48,2 % de Flávio Bolsonaro, según el tribunal electoral, con casi todos los votos escrutados.

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Los inversionistas se habían posicionado, en su mayoría, para una victoria de Bolsonaro, de derecha, así que los operadores del mercado bursátil se preparaban para fuertes pérdidas: un fondo cotizado (ETF) que sigue a las acciones brasileñas caía un 27 % en Nueva York y un contrato de derivados en la bolsa CME mostraba al real en 5,55 por dólar, una caída de más de 10 % frente al cierre del viernes, aunque no es un indicador directo de su cotización.

“Va a ser un día difícil. El mercado va a recalibrarlo todo”, dijo en declaraciones a Bloomberg Bruno Funchal, CEO de Bradesco Asset Management. El tema importa para el dólar en Colombia porque la incertidumbre en la mayor economía de América Latina suele mover las monedas de los países vecinos.

En lo local, la atención está en las cuentas públicas. Se conoció que el Gobierno Nacional está vendiendo bonos en dólares por primera vez desde enero, con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. Según reportó Bloomberg, una persona familiarizada con la operación que pidió no ser identificada dijo que las conversaciones iniciales de precio apuntan a tasas de alrededor de 7,35 %, 7,9 % y 8,45 %, respectivamente, y BBVA, Itaú y JPMorgan manejan la emisión.

La noticia llega tras los acercamientos que ha tenido la administración De la Espriella con el Fondo Monetario Internacional de cara a atender el mayor déficit fiscal de la historia colombiana.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo el domingo que pronto presentará una propuesta con medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas (la llamada ley de rescate económico). El mes pasado, el gabinete económico del Gobierno le había dicho a inversionistas en Nueva York que confían en que el Congreso aprobará el plan de austeridad y que el endeudamiento externo del próximo año podría rondar los USD 15.000 millones, cerca de la mitad del monto contemplado en el presupuesto.

Tasas de la Fed y tasas del Banrep

En la cotización del dólar también tiene que ver la expectativa sobre la siguiente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reúne el martes 27 y el miércoles 28 de octubre. El mercado ve probable que deje su tasa en el rango entre 3,75 % y 4 %. Londoño dijo que la probabilidad de un alza en octubre está por debajo del 30 %. La decisión importa porque influye en el apetito de los inversionistas por monedas emergentes como el peso.

Por su parte, el Banco de la República decide el viernes 30 de octubre. Su tasa está en 12,25 %, tras el alza de septiembre, y la inflación de ese mes fue de 6,29 % anual, según el DANE. Cinco de los siete directores votaron por subir en septiembre, de modo que otra alza sigue sobre la mesa. Sogamoso dice que las expectativas se reparten entre mantener la tasa o llevarla a 12,50 %, y la mayoría de los analistas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo espera que el año cierre con la tasa en 12,5 %, lo que implicaría un aumento de 25 puntos básicos en octubre. Para el dólar, una tasa del Banrep más alta podría enfriar la inflación, pero también hace más atractivo para los inversionistas tener pesos, y eso puede fortalecer la moneda local, lo que evita repuntes del billete verde.

Con las tensiones en Medio Oriente, el Brent cotizó la semana pasada entre USD 113 y USD 115 por barril, y el jueves 22 de octubre subió 4 % hasta USD 113,17, su mayor cierre desde el 4 de mayo. Para Felipe Campos, experto en temas cambiarios, el peso se ha comportado casi como un reflejo del crudo: Colombia exporta petróleo, así que un barril más caro aumenta el ingreso de dólares, fortalece el peso y abarata la divisa.

¿Qué se espera del dólar en Colombia?

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ubicó la expectativa de la tasa de cambio en COP 3.190 para octubre y en COP 3.250 para diciembre de 2026.

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