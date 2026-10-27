Dólar en Colombia: la divisa cerró al alza este 27 de octubre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que la Superintendencia Financiera calcula con las operaciones del día hábil anterior, se ubicó en COP 3.157,94. Es 0,02 % menos que la del día previo, COP 700,69 menos que en la misma…

El dólar en Colombia cerró este martes, 27 de octubre, en COP 3.147,40 , unos COP 17,40 por encima del cierre del lunes (COP 3.130), un alza de 0,56 %. Fue una jornada de vaivén: la divisa se movió entre un mínimo de COP 3.117 y un máximo de COP 3.172, y su precio promedio quedó en COP 3.147,92, casi igual al cierre.

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La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que la Superintendencia Financiera calcula con las operaciones del día hábil anterior, se ubicó en COP 3.157,94. Es 0,02 % menos que la del día previo, COP 700,69 menos que en la misma fecha del año pasado (18,16 %) y COP 148,92 menos que hace un mes (4,5 %).

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Así va la cotización del dólar en Colombia

El viernes 23 de octubre la divisa cerró en COP 3.145, el lunes 26 bajó hasta COP 3.130 y este martes recuperó una parte de ese terreno. Diego Sogamoso, analista de divisas de mercado, señaló que el dólar pasó a cotizar por debajo de su media móvil de 50 días, es decir, del promedio de sus precios en las últimas 50 jornadas, que ronda los COP 3.173.

Lo que pasa en Estados Unidos

La confianza de los consumidores estadounidenses subió en octubre: el índice del Conference Board avanzó 7,5 puntos y quedó en 91,7, cuando los analistas esperaban una caída. Fergus McCormick, economista de la entidad, lo atribuyó en buena medida al precio de la gasolina. “La recuperación coincidió con la moderación de los precios minoristas de la gasolina entre septiembre y octubre”, afirmó en un comunicado. Matizó que, aun con el repunte, la confianza sigue en la tendencia bajista de los últimos años.

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El contexto es el de una guerra contra Irán, lanzada a finales de febrero por el presidente Donald Trump, lo que ha disparado los precios de la energía. La gasolina cuesta 40 % más que antes del conflicto y eso ha hecho repuntar la inflación en ese país. El costo de vida es una de las principales preocupaciones de los votantes a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En paralelo, la Reserva Federal sesiona este martes 27 y el miércoles 28 de octubre. El mercado ve probable que deje su tasa en el rango entre 3,75 % y 4 %. Cuenta para el peso porque lo que decida la Fed influye en el apetito de los inversionistas por monedas emergentes.

Brent y Brasil, otros vientos externos

Con las tensiones en Medio Oriente, el Brent cotizó la semana pasada el crudo de referencia Brent cotizó entre US$113 y US$115 por barril, y el jueves 22 de octubre subió 4 %, hasta US$113,17, su mayor cierre desde el 4 de mayo. Felipe Campos, experto en temas cambiarios, dice que el peso se ha comportado casi como un reflejo del crudo.

Colombia exporta petróleo, así que un barril más caro significa más dólares entrando al país, un peso más fuerte y una divisa más barata.

Por otro lao, Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial en Brasil con 51,8 % de los votos, frente al 48,2 % de Flávio Bolsonaro, según el tribunal electoral. La mayoría de los inversionistas había apostado por la victoria del candidato de derecha, de modo que el resultado obligó a reacomodar posiciones. Lo que ocurre en la mayor economía de América Latina suele mover las monedas de sus vecinos, incluido el peso colombiano.

Deuda en dólares y decisión del Banrep

En el plano local, se conoció que el Gobierno colombiano está vendiendo bonos en dólares por primera vez desde enero, con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. Una persona familiarizada con la operación, que pidió no ser identificada, indicó que las conversaciones iniciales de precio apuntan a tasas de alrededor de 7,35 %, 7,90 % y 8,45 %, respectivamente, y que BBVA, Itaú y JPMorgan manejan la emisión. Esta noticia importa para el dólar porque cada emisión de este tipo implica dólares que ingresan al país.

Estas operaciones se dan en medio de los acercamientos de la administración De la Espriella con el Fondo Monetario Internacional para atender el déficit fiscal. El presidente Abelardo de la Espriella dijo el domingo 25 de octubre que pronto presentará una propuesta con medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la llamada ley de rescate económico. En septiembre, el gabinete económico les había dicho a inversionistas en Nueva York que confía en que el Congreso aprobará el plan de austeridad.

Entre tanto, el Banco de la República decidirá sobre sus tasas de interés este viernes 30 de octubre. Hoy está en 12,25 %, tras el alza de septiembre, cuando cinco de los siete directores votaron por subirla y la inflación llegó a 6,29 % anual, según el DANE. Sogamoso dice que las expectativas se reparten entre mantenerla o llevarla a 12,50 %. En la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la mayoría de los analistas espera que el año termine en 12,50 %, un alza de 25 puntos básicos frente a la tasa actual.

Para el dólar, una tasa más alta puede enfriar la inflación, pero también vuelve más atractivo tener pesos, lo que fortalece la moneda local y ayudaría a frenar repuntes de la divisa estadounidense.

¿Qué se espera del dólar en Colombia?

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ubicó la expectativa de la tasa de cambio en COP 3.190 para octubre y en COP 3.250 para diciembre de 2026. El dólar cerró este martes en COP 3.147,40.

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