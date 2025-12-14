Empleo en plataformas web: cuántos en Latinoamérica trabajan en ellas y a qué se dedican

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Desarrollar software, diseñar piezas gráficas, realizar tareas administrativas o entrenar sistemas de inteligencia artificial: estas son algunas de las actividades que hoy se realizan a través de plataformas digitales basadas en la web.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe este tipo de trabajo se ha consolidado como una fuente de ingresos para millones de personas y se ha convertido en una de las manifestaciones más visibles de la transformación digital del mundo laboral.

El Panorama Laboral 2025 de la OIT estima que el trabajo en plataformas digitales basadas en la web ya involucra a más de 40 millones de personas en América Latina y el Caribe.

De ese total, unos 12 millones tienen en estas plataformas su principal fuente de ingresos, 21 millones las usan como actividad secundaria y 14 millones participan de manera marginal, dentro de una fuerza laboral regional cercana a los 330 millones de personas.

¿A qué se dedican quienes trabajan en plataformas web?

Dentro del universo del trabajo en plataformas digitales, la OIT diferencia entre las plataformas basadas en la web y aquellas basadas en la ubicación física.

En las primeras, las tareas se realizan de forma remota y desde cualquier lugar con conexión a internet. En este grupo se encuentran plataformas de trabajo freelance, como Upwork, SoyFreelancer o Workana; de crowdwork, como Clickworker; y espacios de programación competitiva o concursos digitales, donde se asignan tareas técnicas y especializadas, además de microtareas administrativas y actividades vinculadas al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

El segundo grupo lo conforman las plataformas digitales basadas en la ubicación, en las que el trabajo se asigna y se realiza de manera presencial y a nivel local. En este tipo de plataformas se incluyen servicios de transporte, como Uber, InDrive o DiDi; de entregas, como Rappi o iFood; así como servicios para el hogar, como TaskRabbit, y plataformas de microtareas locales, donde las actividades deben ejecutarse en un lugar específico. A diferencia de las plataformas basadas en la web, en este grupo el trabajo no se hace de forma remota, sino que depende de la cercanía física entre quien ofrece el servicio y quien lo solicita.

El perfil de quienes trabajan en plataformas web

Para ponerle rostro a este tipo de empleo, la OIT encuestó a 905 personas que trabajan en plataformas web en 20 países de América Latina y el Caribe.

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados se dedica al trabajo freelance en línea, una modalidad presente en el 79 % de los casos, mientras que el 61 % realiza tareas de crowdwork, es decir, trabajos digitales fragmentados que se asignan a través de plataformas. Como los trabajadores podían señalar más de un tipo de actividad, una parte de ellos participa en ambas modalidades.

Los datos también muestran que se trata de una fuerza laboral joven.

Según la encuesta de la OIT, la mayoría de quienes trabajan en plataformas digitales basadas en la web tiene entre finales de los 20 y mediados de los 30 años, con una mediana de edad de 33 años y una edad promedio de 34,9 años.

Uno de los rasgos más marcados entre quienes trabajan en plataformas digitales basadas en la web es su nivel educativo. La encuesta de la OIT muestra que este tipo de empleo concentra a personas con niveles de formación relativamente altos, en línea con el tipo de tareas que predominan en estas plataformas, muchas de ellas técnicas y especializadas.

A partir de los datos recopilados, el informe encuentra que cada año adicional de educación se asocia con un aumento de al menos 3,8 % en los ingresos obtenidos a través de las plataformas, entre los trabajadores encuestados.

Sin embargo, el informe advierte que estos retornos son más bajos que los observados en el mercado laboral en general. Mientras que en América Latina un año adicional de educación suele asociarse, en promedio, con un aumento cercano al 11 % en los ingresos, en el caso del trabajo en plataformas web el incremento vinculado a la educación es menor cuando se consideran solo los pagos provenientes de las plataformas, de acuerdo con el informe de la OIT.

El Panorama Laboral 2025 señala que esta diferencia puede estar relacionada con la forma en que funcionan las plataformas digitales, donde muchos trabajadores combinan este tipo de empleo con otras actividades o realizan tareas que no siempre aprovechan plenamente su nivel de formación.

Informalidad: el telón de fondo

Aunque el empleo en plataformas digitales basadas en la web gana espacio en la región, el informe advierte que este fenómeno se da en simultáneo a un problema estructural del mercado laboral en América Latina y el Caribe: la alta informalidad.

En el primer semestre de 2025, cerca del 46,7 % de las personas ocupadas en la región trabajaba en condiciones informales, es decir, sin acceso pleno a protección social o estabilidad laboral, según la OIT.

El organismo detalla que este nivel de informalidad, que afecta a casi una de cada dos personas ocupadas, sigue siendo uno de los principales frenos para que las mejoras en empleo o ingresos se traduzcan en avances sostenidos en términos de trabajo decente para la región.

