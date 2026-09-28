Según lo explicado por el director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, aunque la devaluación observada…

La semana pasada, el peso colombiano fue la moneda de la región que registró una mayor depreciación, con una caída del 4,4 % cerrando el viernes en COP 3.312.

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.320. Esto se traduce en un incremento de COP 8 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,24 %.

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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 28 de septiembre

Según lo explicado por el director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, aunque la devaluación observada en la última semana es importante, no es exclusiva del peso colombiano.

“En general, el dólar se ha fortalecido frente a la mayoría de monedas del mundo, como consecuencia de lo que hemos visto en materia de tasas de interés. La FED no solo incrementó la tasa sino que confirmó su expectativa de aumentarla nuevamente antes de terminar el año. Sin embargo, lo que entendió el mercado es que seguirán en aumento el próximo año”, detalla.

Esto también tiene efectos en el mercado, pues ante un escenario de mayor riesgo, muchos inversionistas optan por reducir su exposición y trasladar parte de sus recursos hacia activos considerados refugio, como el dólar.

Hay que recordar que el precio del dólar responde, entre otros factores, a la dinámica de oferta y demanda. Cuando hay más dólares disponibles y la demanda se mantiene baja, su precio tiende a disminuir. En cambio, cuando la oferta se reduce y la demanda aumenta, el precio tiende a subir.

Por eso, lo que ocurre con el precio del petróleo también puede incidir en la tasa de cambio en Colombia, dado que es uno de los principales productos de exportación del país. Cuando aumenta el precio del petróleo de referencia Brent, Colombia puede recibir más dólares por sus exportaciones, lo que incrementa la oferta de la divisa y puede ejercer presión a la baja sobre su precio.

Particularmente, la semana pasada el precio del petróleo “jugó en contra”. En los primeros días, el barril de referencia Brent cayó por debajo de los USD 100, cuando Irán ofreció abrir Ormuz en siete días, mientras que Estados Unidos daba pasos para levantar el bloqueo naval.

Para la mitad de la semana este panorama dio un fuerte giro, llegando a tocar el barril los USD 108,23, después de que los hutíes dispararan misiles contra Yanbu, el puerto petrolero saudita en el mar Rojo. La referencia Brent cerró la semana en US$106,60, en medio de reportes de que Teherán le habría dado a Washington una semana para levantar el bloqueo.

A esto se sumaron otras variables de corte nacinal, como las expectativas que tienen los inversionistas sobre las políticas del actual gobierno.

¿Qué se espera para el dólar esta semana?

Según Daniel Londoño, quien es country manager Global66, son tres los catalizadores que marcarán la movida del dólar en los próximos días.

El 30 de octubre, la Junta Directiva del Banco de la República decidirá la tasa. La mayoría del mercado espera que la mantenga en 12%: cerca de tres de cada cuatro analistas encuestados anticipan una pausa, y la encuesta del Emisor ubica el único incremento del año en diciembre.

“Con una inflación de 6,24 % en agosto y expectativas de cierre cercanas al 6,8 %, existe margen para una subida de tasas, reforzada por el reciente aumento de la Fed. Como el mercado ya descuenta una pausa, la clave estará en el resultado de la votación: una mayor división a favor de subir tasas podría respaldar al peso, mientras que una pausa más amplia podría presionarlo y llevar el dólar hacia los COP 3.400. Una subida inesperada, en cambio, podría llevarlo hacia COP 3.250 – COP 3.280. Las minutas del 5 de octubre darán más señales sobre el rumbo”, analiza.

A esto se suma las expectativas que rodean la próxima reunión de la FED (27 y 28 de octubre), donde el PCE (indicador que mide la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios en Estados Unidos), que se publicará el 30 de octubre, será determinante, como también lo será el informe de empleo de septiembre, que se publica el 2 de octubre.

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“Un registro fuerte consolida el rebote y deja el rango entre COP 3.350 y COP 3.400. Una sorpresa a la baja devolvería la tasa hacia COP 3.250”, detalla.



Finalmente está lo que pueda ocurrir en Medio Oriente.

“El plazo de una semana que Teherán le habría dado a Washington vence en los próximos días, mientras ambos gobiernos, según versiones de prensa, exploran un acuerdo por fases para reabrir Ormuz. Una escalada llevaría el Brent por encima de USD 115, y en el régimen actual eso ya no funciona como el seguro para el peso que fue a comienzos de septiembre, porque el crudo caro se traduce primero en más inflación y tasas más altas en Estados Unidos. Un acuerdo bajaría el petróleo y le quitaría ingresos a Colombia, pero también aliviaría la presión sobre los rendimientos del Tesoro, que es lo que más está moviendo al peso. El viernes dio una muestra de ese efecto”, concluye.

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Para Jonnathan Torres, quien es banquero de inversiones de Values AAA, se espera que en los próximos días el dólar mantenga su tendencia al alza oscilando en el rango de precio de los COP 3.345 pesos colombianos.

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