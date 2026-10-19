Como lo explica Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, el único tropiezo llegó el miércoles con el dato de inflación de Estados Unidos, y el mercado lo devolvió dentro de la misma sesión.

La semana pasada, el billete verde cerró a la baja. Su cotización arrancó en COP 3.194 y cerró en COP 3.169, lo que se traduce en una caída de 0,78 %.

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.170. Esto se traduce en un incremento de COP 1 frente a cierre del viernes.

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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 19 de octubre

Para este profesional, la carestía en Estados Unidos es uno de las variables que más está influenciando al billete verde.

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“El IPC de septiembre subió a 3,7% anual desde 3,4%, y la inflación núcleo pasó de 2,4% a 2,6%, ambos por encima de lo esperado. La probabilidad de un alza de la Fed en la reunión del 27 y 28 de octubre saltó de cerca de 22% a alrededor de 50%, el bono del Tesoro a 10 años tocó 5,33% y el DXY subió cerca de 0,7%. Acá la divisa llegó a $3.214, pero cerró la sesión en $3.183,80, por debajo de su apertura”, señaló.

El petróleo, por su parte, también juega a favor del dólar en Colombia, pues hay que tener en cuenta que este es uno de los principales productos de exportación del país.

El barril de referencia Brent se mantuvo alrededor de USD 105 y el WTI subió 5,6% en la semana, por una caída de inventarios en Estados Unidos y producción frenada por un huracán. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía acordó liberar más de 20 millones de barriles de diésel.

Para esta semana, se espera que la Fed entre en un periodo de silencio. Esto porque se aproxima la reunión del 27 y 28 de octubre.

“Con la probabilidad de un alza en octubre por debajo de 30% y diciembre como la apuesta más firme, el riesgo para el peso está en que esa probabilidad se mueva sin que nadie de la Fed la oriente. Un dato fuerte o un nuevo salto del crudo reactivaría la discusión de octubre y le daría al dólar recorrido hacia COP 3.220 o $3.250. Si no aparece nada que la mueva, la tendencia de fondo sigue intacta”, explica el profesional.

También hay que tener en cuenta que el martes vence el plazo para que el Congreso apruebe el Presupuesto de 2027. Si no lo hace, regirá el proyecto del Gobierno con los cambios del primer debate.

El emisor colombiano también se reunirá en octubre, por lo que esta semana la junta entra en periodo de silencio.

“Con la inflación en 6,29% y cinco de los siete directores a favor de subir en septiembre, otra alza sigue sobre la mesa. El dilema ya aparecía en las minutas de julio: subir más contiene la inflación, pero amplía el diferencial, alimenta el carry y fortalece todavía más al peso. En los próximos días empiezan a conocerse las encuestas de analistas previas a la reunión”, analiza el profesional.

Teniendo en cuenta este panorama, se espera que el billete verde se cotice en un rango entre COP 3.120 y COP 3.220, con el techo cerca del máximo que tocó el dólar el miércoles con el IPC.

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