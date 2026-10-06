En el frente local, la semana pasada el Banco de la República subió en 25 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, que quedó en 12,25 %, frente al 12 % que regía. Según el comunicado del Banco, la decisión se tomó por mayoría: cuatro directores votaron a favor, dos por…

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.176. Esto se traduce en una caída de COP 24 frente a cierre del lunes, así como una variación del -0,75%.

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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 6 de octubre

En el frente local, la semana pasada el Banco de la República subió en 25 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, que quedó en 12,25 %, frente al 12 % que regía. Según el comunicado del Banco, la decisión se tomó por mayoría: cuatro directores votaron a favor, dos por mantener la tasa inalterada y uno por subirla 50 puntos básicos.

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Esa tasa es la referencia del costo del dinero en el país: cuando sube, invertir en pesos rinde más. Ahí entra el llamado ‘carry trade’, la estrategia de endeudarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas, que Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, señala como uno de los principales motores de la divisa. Más dólares llegando al país en busca de esas tasas pueden presionar el precio a la baja; si ese apetito se enfría, el efecto es el inverso.

Entre otras noticias, el presidente Donald Trump atribuyó este lunes los altos precios de la gasolina a los ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas y negó que el aumento se deba a la guerra con Irán. "Lo que está encareciendo la gasolina ya no es el estrecho de Ormuz, puesto que un número récord de barriles sale de allí casi todos los días, sino la palabra ‘refinerías’, porque las de Rusia están siendo destruidas por Ucrania", dijo en su red Truth Social. También culpó al cierre de refinerías en estados gobernados por demócratas, según afirmó.

Por su parte, el director de Aramco, la petrolera saudita, Amin Nasser, advirtió que el nivel de las reservas mundiales de crudo es "peligrosamente bajo". Lo dijo en el Energy Intelligence Forum, en Londres, después de que los países del G7 anunciaran una liberación de existencias. "El sistema ya está bajo presión", declaró.

Nasser pidió no fijarse en las "cifras brutas" de las reservas, porque, dijo, "menos del 10% está realmente disponible". Explicó que buena parte de lo que los países declaran como reservas es el volumen mínimo que debe mantenerse para que la infraestructura siga funcionando. "Las reservas de energía podrían ayudarnos a superar un invierno, pero no pueden resolver de forma duradera el problema del suministro", advirtió. Aun así, se mostró tranquilizador sobre la capacidad de su compañía, que según él puede responder "a todas las necesidades" de sus clientes.

Las bolsas europeas, entre tanto, cerraron este lunes sin una tendencia clara. Fráncfort subió 0,09 % y Londres ganó 0,34 %; París y Milán terminaron en baja, y Madrid avanzó 1,12 %.

Qué se espera del dólar en Colombia

Para los próximos días, los analistas prevén un mercado dominado por indicadores clave de precios y por la incertidumbre fiscal local. La tendencia reciente ha favorecido la valorización del peso colombiano, pero los expertos coinciden en que persistirá un entorno de alta volatilidad.

Jonnathan Torres, banquero de inversiones en Values AAA, destaca que los mercados seguirán asimilando las débiles cifras laborales de septiembre en Estados Unidos, que impulsaron una moderación del dólar a pesar de la presión al alza en los bonos del Tesoro. Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, subraya que los datos de inflación en Colombia serán determinantes para reajustar las proyecciones sobre el comportamiento de la divisa.

Sánchez agrega que los flujos locales, el carry trade (endeudarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas) y la dinámica regional seguirán siendo los principales motores del dólar, y que la incertidumbre fiscal seguirá trazando algo del camino.

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