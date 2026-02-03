Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 3 de febrero

La moneda estadounidense pasó de COP 2.124 a 3.590 en un año. Foto: Getty Images/iStockphoto - designer491

La divisa despertó un eslabón más abajo. Su apertura para hoy se registró en COP 3.590, unos 70 pesos por debajo del comienzo de la jornada de ayer (3.660).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en COP 3.670,47, con alza de COP 42,31, equivalente a un descenso de 1,16 % frente al día anterior.

Con perspectiva a una semana atrás, el precio de la divisa se ha desvalorado 107 pesos desde los 3.699 del 27 de enero. La caída se ve con nitidez cuando se compara a un mes: desde ese momento (COP 3.716) hasta ahora, la moneda ha perdido 126 pesos.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 03-feb-2026: $3,628.16 pic.twitter.com/3RYi51l3aM — Superfinanciera (@SFCsupervisor) February 2, 2026

Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, proyecta que el dólar seguirá condicionado por factores externos: la política monetaria de Estados Unidos, la salida de capitales y las tensiones comerciales. En el plano interno, advierte que el flujo de remesas y las operaciones financieras del Gobierno han aumentado la oferta de divisas, lo que contribuye a la apreciación del peso. Su lectura apunta a que la dinámica cambiaria depende de un entorno global más incierto, pero con elementos locales que suavizan la presión.

En cambio, José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, enfatiza la “desincronización” de las políticas monetarias; por un lado, la FED se prepara para recortar tasas, en Colombia por otro, el Banco de la República las sube, lo que atrae capitales y fortalece el peso.

Valeria Álvarez, jefa de Estrategia de Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, y Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, coinciden en que la nominación de Kevin Warsh en la FED introduce un tono menos bajista en EE. UU., lo que podría dar un respiro al dólar y generar correcciones al alza en la tasa de cambio local.

Las proyecciones para el dólar en 2026

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar en Colombia. La dinámica de la moneda depende de múltiples factores nacionales e internacionales.

Estas son algunas de las proyecciones:

Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que en el primer trimestre del año el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.750.

Según los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, para diciembre de 2026 se espera una tasa de cambio de COP 3.830.

Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República esperan que la tasa de cambio cierre el año en COP 3.800.

