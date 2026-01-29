Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este jueves 29 de enero

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images

El dólar en Colombia se acerca a febrero de 2026 por debajo de los COP 3.700, en un mercado que no descarta nuevas caídas y donde la tendencia bajista de la divisa se consolida como parte del paisaje.

Este jueves, 29 de enero, la divisa abrió la jornada al alza, cotizándose en COP 3,679, unos COP 7 más que el cierre del miércoles (COP 3.672).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera se ubica en COP 3,665.97, es decir, marca una caída de 0,34 % frente a la TRM del día anterior (COP 3,678.59)

La “operación depreciación” en el dólar

Pese a que la Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés el miércoles 28 de enero, el dólar volvió a mostrar señales de debilidad en los mercados internacionales.

La jornada estuvo marcada por la reaparición de la llamada “operación de depreciación”, una apuesta de los inversionistas a una caída prolongada del valor del billete verde, en un contexto de tensiones políticas, fiscales y monetarias en Estados Unidos.

Este jueves, el índice Bloomberg Dollar Spot retrocedió cerca de 0,3 %, mientras activos como el oro y la plata extendieron sus repuntes récord.

Para algunos analistas, el dólar ha dejado de comportarse como un refugio tradicional, en momentos en que los inversionistas prefieren activos tangibles o monedas consideradas más estables, como el franco suizo.

El ruido político también ha tenido incidencia en la cotización del dólar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la reciente caída del dólar y afirmó que un tipo de cambio más bajo es positivo para las empresas estadounidenses. Ese mensaje fue interpretado por los mercados como una señal de menor respaldo político a la moneda y avivó las apuestas bajistas.

Tras esos comentarios, el dólar registró su mayor caída diaria desde la ofensiva arancelaria del año pasado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentó contener la reacción del mercado al reiterar que Estados Unidos mantiene una política de “dólar fuerte”.

Sin embargo, analistas señalaron que el contraste entre el discurso del Tesoro y el tono del presidente ha generado confusión. Para algunos estrategas, la administración estaría buscando un debilitamiento gradual del dólar, sin reconocerlo abiertamente, para evitar que la dinámica se salga de control.

A esta tensión se suma la relación cada vez más tirante entre la Casa Blanca y la Reserva Federal.

Menos de 24 horas después de que el banco central decidiera mantener las tasas, Trump volvió a arremeter contra su presidente, Jerome Powell, al acusarlo de mantener los tipos demasiado altos y de perjudicar a la economía y la seguridad nacional.

Powell, por su parte, había insistido el miércoles en la necesidad de preservar la independencia de la Fed en la toma de decisiones.

En el mercado, estas señales han reforzado la percepción de que el dólar enfrenta un deterioro de confianza. La caída acumulada del índice del dólar de Bloomberg supera el 2 % en lo corrido de 2026, tras haber retrocedido más de 8 % en 2025.

Este movimiento ha sido acompañado por ventas tanto de dólares como de bonos del Tesoro, especialmente en los tramos largos de la curva, donde los rendimientos han repuntado.

Las repercusiones se han sentido a nivel global. El euro y la libra esterlina alcanzaron niveles históricamente altos frente al dólar (no vistos desde 2021), el franco suizo se ubicó en máximos de una década y varias monedas asiáticas se fortalecieron frente a la moneda estadounidense.

Al mismo tiempo, el oro volvió a marcar récords, por encima de los USD 5.500, consolidándose como uno de los principales refugios ante la incertidumbre.

La pregunta que domina los mercados no es solo si el dólar seguirá cayendo, sino hasta qué punto esa debilidad será tolerada por las propias autoridades estadounidenses.

