Reserva Federal de EE. UU. mantuvo sus tasas de interés: qué significa para el mundo

WASHINGTON (United States), 28/01/2026.- Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell delivers remarks during a press conference at the Federal Reserve in Washington, DC, USA, USA, 28 January 2026. For the first time since July 2025, the Federal Reserve held interest rates steady despite two governors preferring a quarter-point cut. EFE/EPA/SHAWN THEW Foto: EFE - SHAWN THEW

Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos decidieron este miércoles mantener sin cambios las tasas de interés, en su primera reunión de 2026.

La decisión fue adoptada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con una votación de 10 votos contra 2, que mantuvo la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de 3,5 % a 3,75 %.

Los gobernadores Christopher Waller y Stephen Miran votaron en contra y se inclinaron por una reducción de un cuarto de punto porcentual.

La salud de la economía estadounidense

En el comunicado posterior a la reunión, los responsables de la política monetaria de Estados Unidos señalaron que la economía estadounidense sigue expandiéndose a un ritmo sólido.

También indicaron que el crecimiento del empleo se ha mantenido bajo, pero que la tasa de desempleo ha mostrado señales de estabilización.

A diferencia de comunicados anteriores, la Reserva Federal eliminó la referencia a mayores riesgos a la baja para el empleo y mejoró su evaluación general de la economía.

Desde octubre, el banco central pasó de describir el crecimiento como “moderado” a calificarlo como “sólido”.

La decisión llega después de tres recortes consecutivos aplicados en los últimos meses de 2025, cuando la preocupación principal era un posible debilitamiento del mercado laboral.

Según las proyecciones publicadas en diciembre, la mayoría de los funcionarios prevé que las tasas vuelvan a bajar más adelante este año, aunque sin una urgencia.

Inflación y empleo, los faros de la FED

Los datos recientes sobre la economía de Estados Unidos han contribuido a reforzar la postura de cautela de la FED.

La inflación subyacente cerró 2025 en 2,6 %, por debajo de lo previsto, mientras que la tasa de desempleo, que había alcanzado un máximo de cuatro años en noviembre, volvió a descender en las últimas lecturas.

Si bien la contratación sigue siendo débil, los despidos se han mantenido bajos, lo que ha llevado a varios funcionarios a concluir que la política monetaria se encuentra bien posicionada por ahora y que es necesario ganar tiempo para evaluar nueva información.

En ese contexto, los mercados financieros ajustaron sus expectativas. De acuerdo con datos citados por Bloomberg, los inversionistas ahora ven poco probable un nuevo recorte antes de mitad de año y descuentan que el próximo movimiento podría darse hacia julio, con una reducción adicional (en el escenario más optimista) hacia finales de 2026.

¿Por qué esta decisión importa para el mundo?

Las tasas de interés de la Reserva Federal son una referencia clave para el sistema financiero internacional. Sus decisiones influyen directamente en el comportamiento del dólar, los flujos de capital y las condiciones de financiamiento a nivel global, especialmente en las economías emergentes.

Cuando la Reserva Federal mantiene tasas elevadas por más tiempo, los inversionistas tienden a concentrarse en activos denominados en dólares, lo que fortalece la moneda estadounidense y presiona a la baja a las monedas de países emergentes. Esto encarece la deuda externa y eleva los costos de financiamiento para empresas y gobiernos.

Por el contrario, una señal clara de futuros recortes suele favorecer la entrada de capitales hacia mercados emergentes, aliviar la presión cambiaria y abrir espacio para que otros bancos centrales ajusten sus propias tasas sin provocar salidas abruptas de recursos.

