El dólar pierde terreno en Colombia: lo que viene para la divisa en septiembre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar en Colombia cerró la semana unos pesos por encima de los $4.000, tras moverse entre un máximo de $4.055 y un mínimo de $4.015 en las últimas jornadas. Se trató de un comportamiento estable en la divisa, aun con la expectativa internacional que encendió la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed por su sigla en inglés).

En la reunión anual de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente de la Fed, reforzó la expectativa de un posible recorte de tasas en septiembre en Estados Unidos. En Colombia, el Banco de la República podría hacer lo propio y definirá este mes su siguiente paso sobre el costo del crédito.

El presente del dólar

La cotización de la divisa estadounidense se movió en un rango estrecho en la semana comprendida entre el 25 y 29 de agosto.

Comenzó la semana en $4.028, alcanzó un máximo de $4.055 el martes y terminó el viernes en $4.015, el nivel más bajo de los últimos días. Con ello acumuló una variación semanal de -0,32 %, un desempeño que para los analistas refleja calma en el mercado cambiario.

Jhon Torres, economista y docente de la Uniagustiniana, lo resume así: “El USD/COP (el cambio entre el dólar y el peso colombiano) cerró la semana con variación de –0,02 %, lo que muestra una estabilidad en el mercado cambiario colombiano. El comportamiento fue similar al del índice DXY, que también se mantuvo prácticamente plano”.

Según Torres, la clave estará en si el dólar logra mantenerse por encima de los $4.000, nivel que los analistas ven como un punto de referencia para los próximos días.

Por su parte, Jairo Ramírez, gerente general de Fincomercio, advierte que hay otros elementos que alimentan la incertidumbre.

Entre ellos menciona la destitución de la gobernadora Lisa Cook, que deja dudas sobre la cohesión interna de la Fed; la intención del presidente de Estados Unidos de tener mayor incidencia en las decisiones de política monetaria, lo que podría erosionar la confianza en la independencia del banco central, y un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y flujos de capital hacia activos considerados más seguros.

En conjunto, dice Ramírez, la moneda estadounidense se encuentra en un “delicado equilibrio”. A grandes rasgos, la expectativa de un recorte de tasas le resta fuerza, pero al mismo tiempo persisten factores políticos e institucionales que podrían sumar una cuota de volatilidad en cualquier momento.

Ojos puestos en la Fed

La estabilidad del dólar en Colombia no puede entenderse sin lo que está ocurriendo en Estados Unidos.

En la reunión anual de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reconoció que el mercado laboral comienza a enfriarse y que los riesgos para la inflación siguen presentes.

Tras exponer estos datos, Powell dejó abierta la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre, lo que reforzó las expectativas de los mercados y debilitó al dólar a nivel global.

Para el gerente general de Fincomercio, el comportamiento del dólar durante esta semana mostró una clara tendencia a la baja, “influenciada principalmente por las declaraciones recientes de la Reserva Federal, en las que se reconoció un aumento en los riesgos sobre el mercado laboral”.

Ese cambio en el discurso, precisa Ramírez, reduce el atractivo del billete verde y da espacio a que monedas emergentes, como el peso colombiano, se fortalezcan.

Si en septiembre se concreta el recorte de tasas en Estados Unidos, el efecto inmediato sería un dólar más débil y un mayor apetito por activos en países emergentes.

El panorama, sin embargo, no está libre de riesgos. Si la Fed recorta las tasas porque la economía estadounidense se enfría más de lo previsto, el efecto sobre la divisa sería ambiguo: en el corto plazo el peso podría ganar terreno frente al dólar, pero a la larga una menor demanda global golpearía a las economías que dependen de sus exportaciones.

Lo que viene en septiembre

El mercado cambiario tendrá en septiembre dos citas clave: la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos y la decisión del Banco de la República en Colombia. En ambos casos, las expectativas están en el centro de los inversionistas.

Según un análisis de Global66, el tono más flexible de Powell elevó la probabilidad de un recorte de tasas al 82,9 %, lo que ya se refleja en un retroceso de la divisa hacia el soporte de los $4.000.

Para Jhon Torres, de Uniagustiana, el nivel psicológico de los $4.000 será el punto de referencia inmediato, y el rumbo dependerá de si logra sostenerse por encima o rompe ese piso.

Además, el BanRep también tendrá que definir su siguiente paso sobre el costo del crédito en Colombia. Una decisión que, de acuerdo con los analistas, puede marcar el apetito por activos locales y darle dirección a la moneda en el corto plazo.

En paralelo, los próximos datos de empleo en Estados Unidos podrían inclinar la balanza. Si confirman el enfriamiento del mercado laboral, la Fed tendrá más argumentos para un recorte en septiembre, lo que presionaría aún más a la baja al dólar globalmente.

El pulso en Colombia

Mientras tanto, en el frente interno, un factor clave para el comportamiento del dólar en septiembre será el próximo paso del Banco de la República.

En su reunión de julio, la junta directiva sorprendió al mercado al dejar las tasas de interés en 9,25 %, pese a que la mayoría de analistas esperaba un recorte.

El argumento del Emisor fue que, aunque la inflación anual bajó a 4,82 % en junio, todavía persisten riesgos en el mediano plazo. La inflación básica (sin alimentos ni regulados) se estabilizó en ese mismo nivel, interrumpiendo su tendencia descendente, y las expectativas de inflación siguen por encima de la meta del 3 %.

La decisión no cayó bien en el Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo abiertamente que estaba en desacuerdo y pidió acelerar los recortes para estimular el crecimiento. Incluso el presidente Gustavo Petro lanzó críticas más duras, acusando al Banco de “querer acabar la economía colombiana”.

Con este panorama, las proyecciones de recortes de tasa hacia finales de 2025 se han moderado. BBVA Research espera una postura más contractiva de lo anticipado, e Itaú prevé que la tasa de interés podría cerrar el año en 8,75 %, más alta de lo que se estimaba hace unos meses.

Otros analistas, como Jackeline Piraján, de Scotiabank Colpatria, creen incluso que los recortes podrían reanudarse recién en el primer trimestre de 2026.

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la tasa de cambio se proyecta en $4.150 para diciembre de 2025. Un pronóstico que refuerza la idea de un dólar estable, aunque con riesgos latentes en el camino.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.