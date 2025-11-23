Nuevo encargado en la Aerocivil: un relevo que llega a ocho meses del próximo Gobierno

Luis Alfonso Martínez Chimenty, nuevo director general encargado de la entidad. Foto: Aerocivil

Colombia tendrá un nuevo timonel en su autoridad aeronáutica, otra vez. El Ministerio de Transporte designó a Luis Alfonso Martínez Chimenty como director general encargado de la Aeronáutica Civil, tras la renuncia del brigadier general (RA) José Henry Pinto. El movimiento deja al sector con su tercer director en menos de nueve meses, un síntoma de la inestabilidad institucional en un organismo que maneja desde las torres de control hasta las normas de seguridad aérea.

La decisión se formalizó el 21 de noviembre mediante el Decreto 1265 de 2025. Martínez Chimenty venía ejerciendo como director financiero de la entidad, cargo que mantendrá mientras asume la dirección encargada.

El nuevo encargado no viene del mundo aeronáutico, sino de la gestión pública. Es contador público con especialización en Alta Dirección del Estado y suma más de 15 años en cargos administrativos y financieros en entidades como:

Ministerio del Interior.

Contraloría General de la República.

Secretaría Distrital de Gobierno.

Universidad Industrial de Santander.

Su hoja de vida está marcada por funciones de manejo presupuestal, control interno y dirección de proyectos.

Este año, la Aerocivil tiene un presupuesto de COP 3,1 billones, pero solo ha ejecutado 32,9 % a corte de octubre, según cifras del Ministerio de Hacienda. La lentitud en ejecución afecta obras aeroportuarias, modernización tecnológica y capacidad operativa.

Un relevo que llega en medio de efectos dominó

La renuncia de José Henry Pinto se suma a la salida previa de Sergio París en marzo. Ambas renuncias fueron explicadas como “motivos personales”. Ambas ocurrieron tras periodos cortos en el cargo. Y ambas dejan a la Aerocivil con jefaturas efímeras en un sector que necesita relojería fina.

Pinto llevaba apenas seis meses desde su posesión. Durante ese periodo, según la entidad, impulsó proyectos de conectividad y modernización de infraestructura.

La llegada de Martínez Chimenty ocurre, además, en un momento geopolíticamente sensible. En la misma semana, EE. UU. emitió un aviso de seguridad aérea sobre Venezuela que obligó a revisar rutas y coordinar protocolos con aerolíneas.

Por otro lado, en diciembre se espera adjudicar el proyecto del Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas, una promesa que lleva más de 40 años en las oficinas del Estado y, por ahora, está cerca de cumplirse y con el apoyo de los sectores económicos y políticos.

Aun así, el encargado llega con expectativas altas y un reloj apretado. Su misión será sostener la casa, ejecutar recursos y no distraer un sector que necesita certezas. La Aerocivil lo presenta como un perfil “ético”, “técnico” y “riguroso”. A un mes de terminar el año y nueve meses del Gobierno Petro, el vuelo sigue, de nuevo, con vientos que frenan su despegue.

