El precio del dólar tocó su nivel más bajo desde 2019: ¿qué pasará en agosto de 2026?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar se movió la semana pasada en un rango entre COP 3.109 y COP 3.195, con el viernes 31 de julio cerrando en COP 3.158. Es el nivel más bajo que ha tenido la divisa en Colombia en más de seis años.

La Tasa Representativa del Mercado, valor que usan bancos y empresas para calcular sus operaciones en dólares, tocó ese viernes su punto más bajo desde el 15 de abril de 2019: COP 3.132,42, con una caída de 2,30 % frente al día anterior.

De acuerdo con el reporte de Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, para esa fecha el indicador acumulaba una baja de 2,70 % en la semana, 8,96 % en el mes y 16,63 % en lo corrido de 2026.

La TRM que regirá este lunes 3 de agosto será de COP 3.144,14: una caída de 7,62 % frente al mismo día del mes anterior y de 23,86 % frente al mismo día del año pasado.

Todo empezó el miércoles, con la Reserva Federal de Estados Unidos. El banco central de ese país decidió mantener sus tasas de interés en el rango de 3,50 % a 3,75 %, la quinta vez consecutiva que las deja quietas. Tres de los doce miembros del comité de política monetaria pidieron subirlas. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó dar pistas sobre el rumbo que tomará el banco central y se limitó a decir que “la economía (estadounidense) ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto”.

Le puede interesar: Si baja el dólar, ¿todos los colombianos ganan?

El mercado en Estados Unidos no lo tomó bien: las acciones cayeron esa misma jornada. Un día después llegaron los datos que terminaron de mover la aguja: el índice de precios de junio en Estados Unidos llegó a 3,7 %, como se esperaba, pero la economía de ese país creció apenas 1,5 % en el segundo trimestre, por debajo de lo previsto.

Esa combinación reabrió la duda sobre cuánto margen tiene realmente la Fed para subir tasas más adelante, y el dólar se debilitó a nivel global. En Colombia, ese debilitamiento se sumó a las razones locales para que el peso siguiera acelerando su apreciación.

Al día siguiente, viernes 31 de julio, le tocó el turno al Banco de la República. La junta directiva del Emisor sorprendió al mercado con una votación dividida, cuatro codirectores contra tres, y decidió dejar la tasa de interés quieta en 12 %, cuando la mayoría de analistas, según la más reciente encuesta de Fedesarrollo, esperaba un alza hasta 12,5 %.

En el comunicado, el Emisor explicó que “la persistente apreciación del peso colombiano excede la de varias monedas comparables. Esta evolución de la tasa de cambio obedece a una combinación de factores de origen externo e interno, y contribuye a mitigar las presiones inflacionarias”.

El gerente del Banrep, Leonardo Villar, dijo que “las preocupaciones existen” y advirtió que si el fenómeno de El Niño golpea con fuerza los precios de los alimentos, la inflación podría acercarse a 7 % antes de que termine el año. La misma junta anunció que comprará hasta USD 4.000 millones en los próximos dos años para engrosar las reservas internacionales del país, que hoy suman cerca de USD 67.000 millones.

A fondo: Todos esperaban un alza de tasas. El Banrep dijo que no. ¿Por qué?

Entre la decisión de la Fed el miércoles, el desplome del jueves y el respiro del viernes se explica buena parte del comportamiento errático que tuvo el dólar esta semana.

El petróleo, en cambio, dejó de ser una brújula confiable. El miércoles el Brent subió cerca de 8 % hasta bordear los USD 90 por barril, tras nuevos ataques de Estados Unidos contra la Guardia Revolucionaria iraní, y el dólar apenas se movió en Colombia. El jueves el crudo corrigió cerca de 2 % después de que Arabia Saudita convocara a más de 40 países para armar una coalición naval que proteja las rutas marítimas, y esa fue la jornada en que el peso tuvo su mejor desempeño del año. Es decir, la relación que solía explicar buena parte del comportamiento del dólar (petróleo cae, dólar sube en Colombia) dejó de funcionar esta semana, según el análisis del country manager de Global66.

El efecto “carry trade”

Buena parte de que hoy el dólar en Colombia esté por debajo de los COP 3.200 y acercándose a los COP 3.100 es por cuenta del llamado ‘carry trade’ usado por los inversionistas que mueven el mercado cambiario.

Y es que cuando la tasa de interés en Colombia es mucho más alta que en Estados Unidos, a un inversionista extranjero le conviene endeudarse en dólares, que hoy son baratos, y meter ese dinero en pesos colombianos, que rentan más. Ese dinero entra en dólares, se convierte a pesos, y esa oferta adicional de divisa presiona el precio hacia abajo. Eso es, a grandes rasgos, el ‘carry trade’.

Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, lo explica así: “Impulsado por el optimismo generado tras la elección del nuevo gobierno y por el atractivo del ‘carry trade’, luego de que el Banco de la República aumentara su tasa de interés hasta el 12 %. El mayor diferencial de tasas frente a otras economías ha incentivado la entrada de capitales extranjeros hacia activos en pesos”.

Ese mismo diferencial explica también lo que pasa con los TES, los bonos de deuda que emite el Gobierno colombiano para financiarse: como pagan tasas altas, atraen capital extranjero, que llega en dólares, se convierte a pesos para comprar los títulos y termina presionando el precio del dólar hacia abajo. En Colombia, la posición de inversionistas extranjeros en estos bonos se mantiene hoy en máximos históricos, según el reporte de Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66.

¿Quién gana y quién pierde con el dólar tan bajo?

Para Andrés Rodrigo Santana, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, esta semana “nos deja un peso fortalecido, convirtiéndose en una de las monedas de mayor valorización a nivel mundial. Además, se llegaron a niveles que no se tenían desde hace seis años y se encuentran ya en un nivel histórico. Con esta situación siempre hay ganadores y hay perdedores”.

Según Santana, el dólar en estos niveles deja importadores con grandes oportunidades, ya que resulta más barato traer bienes del extranjero, “pero pierden exportadores, aquellos que dependen de las remesas también van a ver unos menores ingresos y además el turismo se ve golpeado debido a que resulta más costoso para un extranjero hacer turismo en Colombia que en otros países”.

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

La semana que entra es corta: el mercado cambiario no opera el viernes 7 de agosto, feriado por la Batalla de Boyacá y día en que además se posesiona el nuevo Gobierno.

El lunes 10 de agosto, cuando vuelva a abrir, el mercado tendrá que digerir dos cosas de una sola vez: el arranque de la nueva administración y el dato de inflación de julio que publica el DANE ese mismo día, que los analistas de Fedesarrollo proyectan cerca de 6,21 %.

Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, espera que el precio suba un poco desde los niveles actuales: “Durante la primera semana de agosto es posible observar un repunte del dólar, luego de que el Banco de la República decidiera mantener la tasa de interés en 12 %, en lugar de aumentarla, reduciendo así las presiones adicionales de apreciación sobre el peso. Adicionalmente, anunció un programa de compra de dólares para acumular reservas internacionales, aprovechando un nivel de tasa de cambio que considera favorable. En este contexto, esperamos que el dólar se mantenga por encima de los COP 3.100”.

Andrés Rodrigo Santana, de la Universidad Católica de Colombia, explica que “la próxima semana tiene gran movimiento, en primer lugar por el cambio de mandato en Colombia y el precio va a depender de cómo perciba este cambio el mercado. De hecho, algunos analistas han dicho que ese fortalecimiento de nuestra moneda se debe a que se espera que con el nuevo gobierno se mantenga la regla fiscal y que se suban las tasas de interés para mantener niveles bajos de inflación, lo que hace más atractivo en este caso tener dinero en Colombia”.

Santana agrega que el frente externo también pesará: “en Estados Unidos se deben presentar informes a nivel macroeconómico con respecto a los niveles de desempleo y de inflación y si estos informes son negativos es muy posible que el precio del dólar se mantenga bajo”.

Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Values AAA, Banca de Inversión, considera que el dólar ya rompió el soporte que tenía en COP 3.300 y que de ahora en adelante cotizará en un rango entre COP 3.000 y COP 3.300, dependiendo de los factores que se presenten en los próximos días. Balaguera atribuye el comportamiento de agosto tanto a factores internos como internacionales, entre ellos las políticas del nuevo Gobierno y la llegada de nuevos inversionistas de capital privado, que traerían más dólares al mercado. Para los primeros días de agosto, calcula que el precio se mantendrá dentro de ese rango, y que superarlo o romperlo hacia abajo dependerá de la deuda externa, el precio del petróleo y la inversión extranjera que entre al país.

No todas las proyecciones apuntan en la misma dirección. El Grupo Cibest, en su informe más reciente, calcula que la tasa de cambio debería converger hacia un rango de entre COP 3.400 y COP 3.650 durante el segundo semestre, muy por encima de los niveles que manejan Ballén y Balaguera para la primera semana de agosto. Para esta entidad, el peso colombiano cotiza hoy más fuerte de lo que justifican los datos duros de la economía, como el déficit fiscal, el precio del petróleo y el comportamiento de la deuda.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.