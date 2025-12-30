Este es el valor de la hora y el día de trabajo en 2026 si gana el salario mínimo

Con el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral sube el costo de la hora laboral en Colombia. Foto: Laura Salomón Prieto

El presidente Gustavo Petro anunció que, a partir del primero de enero, el salario mínimo en Colombia tendrá un incremento del 23 %. Este ingreso pasa de COP 1.423.500 a COP 1.750.905, registrando así un alza de COP 327.405.

Según lo manifestado por el mayor mandatario, este es un incremento histórico, ya que se tuvo en cuenta, “por primera vez”, una variable conocida como el Salario Mínimo Vital y Móvil el cual, a diferencia del salario mínimo, se basa en el real acceso de los trabajadores a la canasta básica familiar.

Cuánto vale un día de trabajo con el salario mínimo 2026

Si usted es una persona que trabaja por días, por media jornada u otro tipo de modalidad a tiempo parcial, debe saber que así quedaron los valores de referencia para el próximo año:

Día laboral: COP 58.364 (sube COP 10.914)

Hora laboral diurna: COP 7.295 (sube COP 1.364)

Hora laboral nocturna: COP 9.849 (sube COP 1.842)

Sobre esto hay que hacer una salvedad, ya que, a partir del 15 de julio de 2026, la jornada laboral pasará de 44 horas a 42 a la semana, lo cual eleva la hora laboral diurna y nocturna, quedando así:

Hora laboral diurna (desde el 15 de julio de 2026): COP 8.337,64

Hora laboral nocturna (desde el 15 de julio de 2026): COP 11.256

Cuánto le deberían pagar por trabajar en domingos o festivos con el salario mínimo 2026

También tenga en cuenta que, por la reforma laboral, en 2026 habrá otro incremento en favor de los trabajadores. El recargo por laborar en días dominicales o festivos pasará del 80 % al 90 %.

Con ese ajuste, una hora dominical o festiva ganando el salario mínimo se paga en COP 13.861 (hora diurna).

Y desde el 15 de julio de 2026, con la reducción de la jornada semanal a 42 horas, esa misma hora sube a COP 14.520.

Con el recargo del 90 %, un trabajador que labore ocho horas en un domingo o festivo recibirá COP 110.890 si la jornada es diurna y COP 149.704 si es nocturna. Desde el 15 de julio de 2026, cuando la jornada semanal se reduzca a 42 horas, esos valores subirán a COP 116.160 (diurna) y COP 156.832 (nocturna).

