Políticos reaccionan al aumento del salario mínimo: hablan de “histórico” y “populista”

El presidente Gustavo Petro anunció a través de una alocución que la cifra del aumento del salario mínimo será del 23 % y ya se generó una ola de reacciones desde todos los sectores políticos. La decisión viene después de que no se lograra un acuerdo en las mesas de negociación citadas por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y será el último anuncio de este tipo que hará el mandatario en su periodo presidencial.

En la emisión, que se emitió desde las 7:00 p. m. y en la que estuvo acompañado de Sanguino y su hija Antonella, el jefe de Estado definió que el monto quedará en COP 1.750.905. A eso se suma el auxilio de transporte, que queda en COP 249.095 y resulta en un total de dos millones de pesos.

“El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”, aseguró el mandatario en una publicación en X previa al anuncio.

Antes de mi alocución a los colombianos me adelantó a las críticas.



Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja.



Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo que es lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025

Su antecesor, el expresidente Iván Duque, calificó la medida como un “acto de irresponsabilidad” y señaló que Colombia tiene “un crecimiento mediocre de la economía”. Esta decisión, bajo su óptica, “conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios”.

Desde su partido, el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal aseveró que esto solo llevaría a “más desempleo y exilio de supervivencia” y, en esa línea, señaló al mandatario de “[gastar] a manos llenas”. El representante Andrés Forero agregó que con ese aumento, se busca “acabar con la clase media”.

“Por cálculo electoral actúa de forma populista, sin atender los efectos en materia de inflación, informalidad y desempleo”, dijo el congresista.

¡Qué locura!



Las centrales obreras y los sindicatos terminaron siendo más responsables que @petrogustavo. — Andrés Forero CD (@AForeroM) December 30, 2025

El precandidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas, por su lado, dijo que la intención del mandatario es que “le genere votos el año entrante”, pero apuntó que podría afectar a los pequeños y medianos empresarios. “Gustavo Petro se gana los aplausos, que son efímeros, pero los costos son duraderos”, añadió.

El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) criticó que se anunciaran “incrementos ‘históricos’ a la vez que declara emergencias para subir impuestos”. Así, llamó al mandatario a desistir de la emergencia económica, pues solo así se lograría “incrementar el poder adquisitivo de los colombianos”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las críticas y afirmó que “la economía va muy bien”. Además, mencionó que es un aumento “justo para la clase obrera” y recordó que se trata de “un salario mínimo vital”.

Salario mínimo en 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país. @petrogustavo es un berraco! #SalarioVitalDigno pic.twitter.com/XkotXd7qRy — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 30, 2025

El ministro Sanguino también reaccionó a la noticia y subrayó que el Ejecutivo está cumpliendo con su proyecto. Recalcó que se trata del inicio de “la era del salario vital para Colombia” y estaban cumpliendo los “compromisos [del país] con la Organización Internacional del Trabajo”.

El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo dijo, por otro lado, que, si bien el Gobierno “venía aplicando una política exitosa de ajuste del salario mínimo”, esta medida “genera un riesgo enorme de crecimiento de la informalidad y el desempleo”.

“El aumento moderado de varios puntos por encima de la inflación en los años anteriores ha sido positivo. El decretado hoy es desproporcionado y al final tendrá impacto negativo en el bolsillo de millones de colombianos”, escribió en sus redes sociales.

La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) calificó de “histórico” el aumento. En su X, reiteró que es una “mentira” que se vaya a destruir el empleo en Colombia: “Seguirá bajando el desempleo, seguirá aumentando el consumo de la gente y seguirá aumentando su bienestar”.

Atención! El salario para 2026 sube 23,7%, será de $2.000.000.



Así lo anunció el presidente @PetroGustavo, $1.750.905 de salario + $249.095 de subsidio de transporte.



Si la gente está bien, Colombia avanza. pic.twitter.com/o21r8pKm5J — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) December 30, 2025

El exministro y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo aplaudió la decisión del “Gobierno del cambio” y agregó que “ese ingreso debe permitir vivir con dignidad”.

La decisión vuelve a abrir otro capítulo de choques entre el Gobierno y el Congreso, ya enfrentados por el decreto de la emergencia económica. Será un debate clave en los meses que vienen, marcados por el calendario electoral en curso.

