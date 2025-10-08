Estos son los 10 alimentos que más han subido de precio este año en Colombia

Inflación para septiembre se ubicó en 5,18 % en su variación anual, según el DANE. / Gustavo Torrijos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La inflación en el país continuó subiendo y ya ajusta tres meses en esta tendencia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que en septiembre de 2025 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 5,18 %, que es la más alta que se registra desde febrero.

Para los analistas, el dato está lejos de ser positivo, pues confirma que hay riesgos en el camino que está recorriendo el país para lograr que la inflación llegue al 3 %, que es la meta definida por el Banco de la República. Los rubros que más aportaron en el último año fueron alojamiento y servicios públicos (1,51 puntos porcentuales) y alimentos (1,17).

Además, los alimentos también son el segundo rubro, solo superado por educación, con mayor variación dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en los primeros nueve meses del año, que es de 4,55 %. Pero es el que más pesa dentro del encarecimiento en el costo de vida que enfrentan los colombianos.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), explica que el 30 % de los ingresos de un hogar se usan para comprar comida, de ahí la relevancia en las variaciones de este rubro.

Es por eso que tiene tanta importancia, aunque ha sido un renglón que se mantuvo “bajo control”, en palabras de Jackeline Piraján, economista principal Scotiabank Colpatria. De hecho, en septiembre tuvo una inflación relativamente modesta con un aporte de tres puntos básicos al total de la inflación y ocupó el cuarto lugar entre los rubros con más contribuciones.

“Hay algunas presiones importantes en los precios de las frutas frescas, como ha sido recurrente a lo largo del año, y en algunos precios como el de las carnes. Y si bien tuvimos cierres en vías importantes del país por cuestiones climáticas, lo cierto es que el impacto hacia los precios generales de los alimentos se sintió, pero de forma bastante moderada y por debajo de lo que habíamos supuesto inicialmente”, agregó la economista.

Los alimentos que más se encarecieron

La zanahoria, el café y la yuca son los que más se han destacado por sus incrementos de precio en lo que va de 2025.

El caso de la zanahoria es particular, ya que se explica en relación con lo que le ha pasado a la papa, que es, a su vez, el producto que más ha caído de precio. Lo que ocurre ahí es que son productos de ciclo corto que se dan en las mismas áreas, pues se acostumbra su rotación.

Entonces hubo mucha siembra de papa que se tradujo en una sobreproducción que derivó en crisis para los productores, pues el precio cayó tanto que la actividad dejó de ser rentable. Y como había tanto tubérculo, se redujo la siembra de la zanahoria, lo que la llevó a incrementar su valor.

Bedoya expresa que la cebolla también es de ciclo corto, pero que es difícil de explicar. Mientras que lo de la yuca tiene la particularidad de que estaba muy barata hace unos meses, por lo que es “la misma dinámica de que por eso dejan de sembrar. Al final son respuestas a las rotaciones y el clima”, asegura.

Y finalmente, el café se encarece debido a los buenos precios internacionales del grano. Como se trata de un producto de exportación, el precio interno también reacciona en función a lo que ocurra en la Bolsa de Nueva York, que es donde se cotiza su valor.

Este es el listado completo de los productos que más se encarecieron:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.