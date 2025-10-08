Gobierno prioriza el gas: ¿qué significa y cuáles son sus implicaciones?

Planta de regasificación de Cartagena. Imagen de referencia. Foto: Archivo

El Ministerio de Minas y Energía publicó una circular en la que tomaba medidas para garantizar el abastecimiento del gas natural durante las labores de mantenimiento en la regasificadora de Cartagena, denominada Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC).

En la carta, el ministerio pide un “esfuerzo adicional” de varias fuentes de gas para garantizar “el abastecimiento de la demanda nacional”. Aunque también establece un esquema de asignación de gas en condición de escasez, en el cual es necesario redirigir parte del suministro destinado a algunos sectores (como el industrial) hacia las plantas térmicas.

Con este cambio se busca poder garantizar el abastecimiento de energía en la región Caribe durante el mantenimiento de SPEC. Para ello será necesario que los agentes del sector gas (productores y transportadores) coordinen la gestión operativa y comercial, de acuerdo con la circular firmada por la jefe de cartera encargada, Karen Schutt Esmeral.

“La necesidad de gas para el sector eléctrico de la costa se mueve más o menos entre 135 millones de pies cúbicos. El viernes baja más o menos a 90 o 100 millones de pies cúbicos el sábado, domingo y lunes; y el martes sube a unos 130 millones de pies cúbicos. Sobre esa necesidad, los agentes térmicos consiguieron el 35 % de lo requerido, pero el resto deberán conseguirlo con los productores del interior del país”, explica Alejandro Castañeda, director de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

Y añade que los productores tienen que tomar la decisión de a qué agentes no les va a entregar gas, respetando el criterio de que sean industriales y lo que el Ministerio definió en la resolución.

La infraestructura estará fuera de servicio durante cinco días, entre el 10 y el 14 de octubre de 2025. La SPEC es la única alternativa que tiene el país para importar gas, aunque Ecopetrol está trabajando en otras opciones.

El país trae gas del exterior desde 2016 para las plantas térmicas, con las que se genera energía, pero para atender la demanda esencial (hogares, comercios y vehículos) y la industria no se había importado hasta diciembre de 2025.

El documento del Ministerio de Minas y Energía le pide a las térmicas que, por tardar para este 8 de octubre, soliciten a los transportadores de gas su intención para contratar la capacidad disponible primaria.

“En caso de que no haya disponibilidad, el transportador deberá suspender los contratos” y priorizar lo que dicta la cartera en la Resolución 40418 de 2025.

¿Habrá racionamiento de gas durante el mantenimiento?

En entrevista con El Espectador, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que no espera que haya racionamiento mientras está fuera de servicio la SPEC.

“El Ministerio ha determinado una operación permanente para acompañar este proceso. Vamos a estar en las distintas empresas, incluyendo el centro de despacho de XM, para garantizar que el país no sufra ni un minuto de racionamiento, como ocurrió el año pasado. Ahora, no sé si algún actor quiera que haya racionamiento con fines políticos o electorales”, sostuvo Palma.

Y agregó que alertaron a la Superintendencia de un extraño comportamiento en las tarifas de energía eléctrica en determinadas horas por parte de las centrales hídricas. También informaron a la entidad frente al extraño anuncio de reparaciones de térmicas precisamente en este momento. “No podemos prejuzgar, solo pedimos que se investigue”, concluyó al respecto.

