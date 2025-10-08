América Latina avanza en equilibrio económico, pero el crecimiento sigue estancado

El crecimiento promedio apenas supera el 2 %, mientras las brechas sociales y productivas continúan ampliándose. Colombia cuenta con buena perspectiva. Foto: Getty Images/Imagezoo - Imagezoo

América Latina atraviesa una fase de convergencia que parece más una tregua que una victoria. En medio de la incertidumbre global, marcada por tensiones geopolíticas y una economía mundial en enfriamiento, la región ha logrado estabilizar parte de sus desequilibrios, pero el impulso del crecimiento sigue contenido.

El más reciente informe de BBVA Research describe un panorama de “gradual convergencia macroeconómica”: monedas que se aprecian, primas de riesgo que caen y un repunte leve en la actividad económica. Sin embargo, esa mejoría llega con advertencias. Las economías de la región siguen divididas entre las que consolidan avances estructurales y las que aún dependen de medidas de contención más que de transformación.

Argentina y Colombia se destacan como las únicas grandes economías que muestran señales de aceleración frente a 2024, mientras México y Brasil pierden ritmo, aunque menos de lo previsto hace tres meses. En conjunto, el BBVA estima que el PIB regional crecerá 2,2 % en 2025, un leve respiro frente a los años de ajuste, pero todavía por debajo de la media global.

La lectura del Banco Mundial coincide en la dirección, pero no en el entusiasmo. En su informe más reciente, el organismo prevé un crecimiento del 2,3 % este año y del 2,5 % en 2026: “una ligera mejora”, advierte, “pero aún el peor desempeño regional del mundo”. Las proyecciones para Brasil y México se revisaron a la baja, mientras Argentina repuntaría 4,6 % tras un año recesivo.

Colombia, por su parte, tendría un 2025 más sólido. Según el Banco Mundial, el país crecería 2,4 % en 2025 y 2,7 % en 2026, impulsado por la recuperación del consumo y la inversión privados conforme se modera la inflación. Pese a ello, el informe subraya una fragilidad estructural: el déficit fiscal (-7,1 % del PIB) y una inflación persistente (5,18 %) que mantienen la tasa de referencia del Banco de la República entre las más altas del continente (9,25 %).

El contraste entre ambas lecturas (la del BBVA y la del Banco Mundial) revela la paradoja central de América Latina: los equilibrios macroeconómicos se han restablecido, pero no son suficientes para cambiar la trayectoria del desarrollo. El crecimiento promedio apenas supera el 2 %, mientras las brechas sociales y productivas continúan ampliándose.

En materia monetaria, la región muestra dos velocidades. Chile y Perú, con inflación más controlada, ya operan con tasas de interés bajas frente a Estados Unidos. En cambio, Brasil y Colombia mantienen posturas restrictivas. Ambos países han visto deteriorarse sus cuentas fiscales, lo que obliga a los bancos centrales a conservar la prudencia. Para 2026 se espera que continúe el ciclo de reducciones graduales de tipos, aunque a niveles aún superiores a los de la década pasada.

Pese a la estabilidad alcanzada, el desafío de fondo sigue sin resolverse: ¿puede la región sostener una convergencia macroeconómica sin una convergencia social y productiva? La nueva vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, Susana Cordeiro Guerra, fue tajante: “La última milla demostrando ser más larga y difícil de lo esperado”. La región necesita “acelerar las reformas” si quiere crecer más allá del equilibrio.

El diagnóstico es claro. América Latina ha aprendido a resistir, pero todavía no a despegar.

