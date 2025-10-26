Dólar en Colombia: los factores clave para el precio al cierre de octubre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

En la última semana, el dólar mantuvo su tendencia a la baja en Colombia. Abrió la semana con un cierre de COP 3.883 y cerró el viernes pasado en COP 3.850,5.

Para este lunes 27 de octubre, la Tasa Representativa del Mercado se ubica en COP 3.858,63. Mientras que la compra de dólares está en COP 3.763 y la venta en COP 3.930.

Durante esta semana, el dólar mostró un comportamiento estable frente al peso colombiano, pues estuvo alrededor de los COP $3.856, una ligera caída de -0,5 % frente a la semana anterior $3.876 COP.

Este desempeño se dio en medio de un entorno internacional de cautela, con los inversionistas atentos a la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. y a un escenario de inflación anual cercana al 3,0 % en septiembre de 2025, que mantiene la expectativa de recortes graduales de tasas, de acuerdo Michael Smith Ortegón, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia.

Ortegón añadió que, en Colombia, factores como el precio del petróleo, la estabilidad fiscal y la confianza inversionista también influyeron en la relativa firmeza del peso.

Además, un asunto que tensionó a los mercados fueron los temores de que El presidente estadounidense, Donald Trump, le pusiera más aranceles al país tras desencuentros con Gustavo Petro. Como no se materializó dicho riesgo, se logró mantener el precio del dólar, expresa Gabriela Bautista, analista de contexto externo y mercado cambiario.

Las estimaciones sobre del dólar

Es imposible predecir el comportamiento del dólar de la semana, pues este depende de múltiples factores internacionales y nacionales, pero hay algunos temas clave que ayudan a entender las tendencias y tensiones que terminarán por afectar la tasa de cambio en la semana.

Para la próxima semana, será muy importante el movimiento del crudo y el flujo de capitales hacia economías emergentes seguirán siendo determinantes para el valor del peso colombiano, según Ortegón.

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, añade que se espera un tono más conciliador entre Washington y Pekín, acompañado de una reducción en la volatilidad global, los mercados podrían mantener el apetito por riesgo.

De hecho, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el domingo un acuerdo tentativo con China para reducir la guerra comercial provocada por los aranceles, pocos días antes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Lama considera que en este escenario el dólar tenderá a debilitarse frente a las monedas emergentes, por lo que el oro se mantendría firme en niveles récord y los índices bursátiles globales continuarían al alza, especialmente en Estados Unidos, marcando nuevos máximos históricos.

En el plano local se esperan las reacciones a los resultados de las consultas electorales de los sectores, las cifras de desempleo y los resultados de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés. En la última reunión, realizada a finales de septiembre, la junta decidió mantener las tasas de interés en 9,25 %.

Un informe de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) señala que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio durante los próximos meses.

Estas son las apuestas de la tasa de cambio para el cierre de octubre:

▶️ Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que, en promedio, la tasa de cambio cerrará octubre en COP 3.900 y el año en COP 4.000.

▶️ Investigaciones económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) estima que en el segundo semestre del año el dólar estará cerca de los COP 4.000.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (septiembre) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en COP 4.030.

