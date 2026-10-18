Feria de vivienda tendrá subsidios para mujeres cabeza de hogar: así puede participar

El Distrito, por intermedio de la Secretaría del Hábitat, ha dispuesto espacios de promoción y apoyo para que las…

Todavía está a tiempo de inscribirse. Las familias interesadas en participar pueden hacerlo de manera virtual, por medio de la página web de la Secretaría del Hábitat: www.habitatbogota.gov.co , entre el 13 y el 18 de octubre o hasta completar 12.000 personas inscritas. Lo que ocurra primero.

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre se realizará la Feria de Vivienda exclusiva para mujeres, del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá.

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El Distrito, por intermedio de la Secretaría del Hábitat, ha dispuesto espacios de promoción y apoyo para que las familias en condición de vulnerabilidad puedan acceder a vivienda propia con la ayuda de los subsidios del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá. En febrero, la entidad realizó una feria exclusiva para víctimas del conflicto y ahora es el turno para los hogares liderados por mujeres.

¿Qué se hace en la feria de vivienda?

Las ferias de vivienda Mi Casa en Bogotá son espacios para que las personas pueden encontrar las constructoras que ofrecen viviendas VIS y VIP en Bogotá. También con las entidades financieras que hacen los préstamos que las familias requieren para adquirir su vivienda, las cajas de compensación que ofrecen sus subsidios para compra de vivienda y las entidades del Distrito con su oferta institucional.

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En el caso puntual de la Secretaría Distrital del Hábitat, las familias visitantes encontrarán toda la información y asesoría necesaria para acceder a los subsidios para adquisición de vivienda:

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También se da la información del programa de capacitación y formación Educación e Inclusión Financiera con el que las familias pueden entender el complejo proceso de adquisición de vivienda y adquirir hábitos financieros saludables para su vida cotidiana.

¿Cómo participar?

Las familias interesadas en participar deben cumplir estos requisitos:

La jefa del hogar debe ser mujer mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos de todos los integrantes del hogar no deben superar los COP 7.003.620 (cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Ninguno de los integrantes del hogar puede ser propietario de vivienda en el territorio nacional; haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado, o sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, las familias deberán diligenciar el formulario que encontrarán en la página web: www.habitatbogota.gov.co, entre el sábado 10 y el domingo 18 de octubre.

Quienes no diligencien el formulario en este lapso, no podrán asistir a la feria. Días después, las personas inscritas recibirán un correo de confirmación o negación de su inscripción, así como las instrucciones para participar.

La Secretaría Distrital del Hábitat recuerda a las familias bogotanas que ninguna persona ni empresa está autorizada para gestionar o vender cupos para la feria ni subsidios.

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