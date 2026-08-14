¿Tiene crédito con FNA y su vivienda fue afectada por el sismo? Así puede reclamar el seguro

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Si tiene un crédito vigente con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y su vivienda resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, puede acceder a diferentes medidas de alivio anunciadas por la entidad.
- Periodos de gracia: los afiliados afectados pueden solicitar un periodo de gracia para obtener un alivio en el pago de las cuotas de su crédito.
- Modificar las condiciones del crédito, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada afiliado.
- Seguro de incendio y terremoto: las viviendas que cuentan con crédito hipotecario del FNA, leasing habitacional o arriendo social tienen cobertura de hasta 100 % frente a estos eventos. La protección también incluye daños derivados de la caída de escombros, muros, rocas o estructuras provocados por el sismo.
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¿Cómo reclamar el seguro?
Los afiliados pueden iniciar el proceso de reclamación para que el caso sea evaluado según las condiciones de la cobertura.
- El primer paso es diligenciar el formulario de reclamación de seguros, disponible en la página del Fondo Nacional del Ahorro (aquí).
- Después deberán reunir la documentación requerida: oficio, cédula de ciudadanía, cotización de reparación, fotografías de los daños ocasionados por el sismo y reporte de la autoridad competente.
- Una vez reunidos estos documentos, la solicitud puede enviarse al correo reclamacionseguros@fna.gov.co o radicarse en cualquier punto de atención del FNA.
El Fondo informó que desde el 11 de agosto, en Cali, Manizales y Pereira, las firmas ajustadoras Abaco, Ajustadores de Occidente e Ingetech, en coordinación con la aseguradora HDI, atienden y evalúan los daños relacionados con las reclamaciones registradas ante la entidad.
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¿Dónde puede recibir más información?
Si tiene dudas, puede comunicarse con las líneas 601 3794297 o 01 8000 527070. También puede acudir a un punto de atención presencial.
Para las reclamaciones relacionadas con el seguro, las ajustadoras y la aseguradora tienen habilitados los siguientes canales:
- Línea nacional: 01 8000 113390
- Desde el celular: #224
- WhatsApp +57 316 482 1802.
El Fondo Nacional del Ahorro dijo que seguirá ajustando las medidas de acuerdo con la evolución de la situación en las zonas afectadas.
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