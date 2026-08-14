¿Tiene crédito con FNA y su vivienda fue afectada por el sismo? Así puede reclamar el seguro

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Si tiene un crédito vigente con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y su vivienda resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, puede acceder a diferentes medidas de alivio anunciadas por la entidad.

Periodos de gracia: los afiliados afectados pueden solicitar un periodo de gracia para obtener un alivio en el pago de las cuotas de su crédito.

Modificar las condiciones del crédito, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada afiliado.

Seguro de incendio y terremoto: las viviendas que cuentan con crédito hipotecario del FNA, leasing habitacional o arriendo social tienen cobertura de hasta 100 % frente a estos eventos. La protección también incluye daños derivados de la caída de escombros, muros, rocas o estructuras provocados por el sismo.

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¿Cómo reclamar el seguro?

Los afiliados pueden iniciar el proceso de reclamación para que el caso sea evaluado según las condiciones de la cobertura.

- El primer paso es diligenciar el formulario de reclamación de seguros, disponible en la página del Fondo Nacional del Ahorro (aquí).

- Después deberán reunir la documentación requerida: oficio, cédula de ciudadanía, cotización de reparación, fotografías de los daños ocasionados por el sismo y reporte de la autoridad competente.

- Una vez reunidos estos documentos, la solicitud puede enviarse al correo reclamacionseguros@fna.gov.co o radicarse en cualquier punto de atención del FNA.

El Fondo informó que desde el 11 de agosto, en Cali, Manizales y Pereira, las firmas ajustadoras Abaco, Ajustadores de Occidente e Ingetech, en coordinación con la aseguradora HDI, atienden y evalúan los daños relacionados con las reclamaciones registradas ante la entidad.

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¿Dónde puede recibir más información?

Si tiene dudas, puede comunicarse con las líneas 601 3794297 o 01 8000 527070. También puede acudir a un punto de atención presencial.

Para las reclamaciones relacionadas con el seguro, las ajustadoras y la aseguradora tienen habilitados los siguientes canales:

- Línea nacional: 01 8000 113390

- Desde el celular: #224

- WhatsApp +57 316 482 1802.

El Fondo Nacional del Ahorro dijo que seguirá ajustando las medidas de acuerdo con la evolución de la situación en las zonas afectadas.

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