Satena llevó seis toneladas de ayuda humanitaria y personal médico a Quibdó y Buenaventura

Imagen de referencia, avión de Satena. Foto: Satena

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A cuatro días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, distintos actores siguen sumando esfuerzos para atender a las familias afectadas. La solidaridad ha sido protagonista esta semana, pero uno de los principales retos es lograr transportar las donaciones de personas y empresas hasta las zonas donde más se necesitan.

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Satena realizó el jueves dos vuelos especiales desde Bogotá hacia Quibdó y Buenaventura para transportar cerca de seis toneladas de ayuda humanitaria y trasladar a 15 profesionales de la salud.

Para esta misión, la compañía dispuso de un avión ATR 42, con matrícula FAC-1194, que cubrió las rutas Bogotá–Quibdó–Bogotá y Bogotá–Buenaventura–Bogotá. La aeronave hace parte de la flota de la aerolínea estatal, vinculada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El primer vuelo, programado para las 7:00 a. m., llevó aproximadamente tres toneladas de donaciones a Quibdó, entre alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos esenciales aportados por colaboradores de la aerolínea estatal e “instituciones amigas”, informó Satena.

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Posteriormente, la aeronave cubrió la ruta Bogotá–Buenaventura–Bogotá, con otras tres toneladas de elementos de primera necesidad y personal médico.

“Satena nació para conectar a Colombia y ese propósito cobra un sentido especial cuando podemos utilizar nuestra capacidad aérea para acercar ayuda a quienes más lo necesitan. Hoy nuestros aviones llevan mucho más que carga: llevan asistencia, profesionales de la salud y, sobre todo, el compromiso de estar cerca de nuestras comunidades”, señaló el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

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La compañía indicó que la misión humanitaria se desarrolló sin afectar su operación regular, por lo que mantuvo sus vuelos programados.

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