“Una parte importante de los preparativos se deja para el cierre de la fecha. En Rappi Turbo, esta dinámica se reflejó en un crecimiento del 600 % en las órdenes de accesorios para disfraces durante la semana previa a Halloween”, detalló la…

Según la información de Rappi, el 82 % de las ventas relacionadas a esta fecha se hacen en la última semana, siendo el día 31 de octubre su punto más alto.

Halloween se ha convertido en una de las principales celebraciones del año en Colombia. Comercialmente hablando, esto se traduce en una cosa: ventas.

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Halloween: el 82 % de las ventas de disfraces se concentra en la última semana

“Una parte importante de los preparativos se deja para el cierre de la fecha. En Rappi Turbo, esta dinámica se reflejó en un crecimiento del 600 % en las órdenes de accesorios para disfraces durante la semana previa a Halloween”, detalló la plataforma.

De estos datos resalta el que muchos de los compradores no busca comprar un disfraz completo, pues las órdenes de accesorios para disfraces ronda las 6.700, mientras que las de trajes completos registran unas 1.700.

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Entre esto sobresalen las órdenes de pintacaritas y sangre artificial, lo que sugiere que muchos prefieren completar sus disfraces o crear sus propios looks

“Las compras de Halloween van más allá de los disfraces, categorías como papelería y moda registraron crecimientos de hasta el 120 %, lo que muestra que la preparación de la fecha también incluye materiales para crear accesorios, personalizar prendas y resolver detalles de último momento”, detalla.

Una tendencia que también viene ganando terreno es la de los disfraces para mascotas. Las cifras de la plataforma indican que por cada 100 órdenes que se hacen con temática de Halloween, seis contienen productos para disfrazar animales.

Por último, la comida también tiene un notable protagonismo en esta festividad. Las órdenes de hamburguesas crecieron cerca de 24% y las de pollo 20%. Y para quienes extienden el plan en casa, las órdenes de licores a través de Rappi Turbo aumentaron 20%, completando una celebración que también se arma alrededor de la comida y las bebidas.

“Halloween es una oportunidad para entender cómo cambian los hábitos de compra alrededor de una celebración. la tecnología y la logística permiten acercar a las personas lo que necesitan cuando lo necesitan”. señaló Diana Alvarez, Head de Rappi Turbo.

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