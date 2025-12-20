Incrementos de arriendos 2026: ¿cuándo sale el IPC y de cuánto puede ser?

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Como todos los años, el precio de los arriendos se modifica dependiendo del número de cierre que arroje el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Durante los últimos meses, el IPC, en vez de presentar una curva en bajada —como debería ser— se ha mantenido en un valor medianamente estable. Según el DANE, para noviembre, la el costo de vida se ubicó en 5,3 %, a comparación del mismo mes de 2024.

Según la Ley 820 de 2003, los arrendadores pueden incrementar el canon hasta el 100 % de la variación del IPC del año anterior. Ojo: no puede superar el valor del IPC, pues ese es el tope establecido por la ley.

Con la calculadora en mano y con base en las proyecciones del Banco de la República, el aumento del IPC podría ubicarse en 5,1 % —lejos de la meta del 3 %—. Es decir, que si usted en este momento está pagando COP 2.000.000 de arriendo, en 2026 debería pagar como máximo COP 2.102.000.

Sin embargo, analistas advierten que el aumento del IPC podría ubicarse en 5,5 %. Con este porcentaje y manteniendo el salario base de COP 2.000.000, el aumento podría ser máximo de 110.000. Cabe aclarar que si el arrendador decide bajar el porcentaje de aumento, podrá hacerlo libremente.

Según el calendario oficial del DANE, la fecha fijada para la presentación del IPC del mes de diciembre es el próximo jueves 8 de enero.

Tenga en cuenta que la misma Ley determina que si usted firmó el contrato de arrendamiento después del 2003, el arrendador no puede cobrarle, en el canon, más del 1 % del valor que se determine en el avalúo comercial.

