Este ejercicio también encontró que la base de las rupturas no era simplemente tener menos dinero, sino los desacuerdos en torno a este. No es que las deudas…

¿Qué tanto influye el dinero en un matrimonio? Un estudio publicado en Family Relations (una reconocida revista internacional de estudios familiares) analizó datos obtenidos de 4.574 parejas. Parte de los resultados apuntaron algo interesante: los desacuerdos financieros fueron el tipo de desacuerdo que mejor predijo el divorcio, incluso frente a otros conflictos habituales de pareja.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Infidelidad financiera: las deudas y secretos de dinero que pueden acabar con una pareja

Este ejercicio también encontró que la base de las rupturas no era simplemente tener menos dinero, sino los desacuerdos en torno a este. No es que las deudas causen divorcios, sino que la forma en que las parejas manejan sus finanzas, toman decisiones y enfrentan los problemas económicos puede convertirse en una fuente importante de conflicto y afectar la estabilidad de la relación.

Publicidad

Existe un término que se ha venido acuñando en los últimos años: la infidelidad financiera. Esta ocurre cuando uno de los miembros de la relación oculta información económica o toma decisiones de dinero a espaldas del otro.

El panorama en Colombia

Un estudio de Gleeden evidencia que el 40 % de los colombianos tiene al menos una tarjeta de crédito que su cónyuge desconoce. La misma firma también encontró que siete de cada diez colombianos le han escondido información económica a su pareja.

Otras encuestas recientes, como la hecha por la Cooperativa Fincomercio, también han revelado que más del 90 % de los colombianos considera que el mal manejo del dinero acelera los procesos de divorcios tal punto que el 75 % prefiere llevar las cuentas por separado para evitar conflictos.

“La infidelidad financiera no siempre surge de la mala fe. En un entorno de estrechez económica, muchos asumen créditos para cubrir gastos del hogar, pierden el control y, por miedo a preocupar a su pareja, deciden callar. Acuden a más créditos para tapar los huecos, hasta que el embargo o el reporte en centrales de riesgo hace que la verdad sea ineludible. El silencio no protege a la familia; al contrario, destruye el patrimonio y rompe la confianza”, explicaron expertos de Bravo Colombia.

Según datos de Bravo, el perfil más frecuente de quienes atraviesan este escenario de sobreendeudamiento oculto corresponde a adultos entre 31 y 40 años, con ingresos promedio de COP 2,8 millones, deudas cercanas a los COP 35 millones y dependientes económicos.

Estas son sus recomendaciones:

El diagnóstico transparente: conversaciones financieras periódicas: consolidar un espacio mensual en pareja para hablar abiertamente del presupuesto, evitando que los temas de dinero se aborden solo durante una crisis.

Aportes proporcionales: dividir los gastos según la capacidad (salario) de cada uno, no 50/50, para evitar que quien gana menos se endeude en secreto.

Metas y fondos comunes: fijar objetivos de ahorro conjuntos (vivienda, viajes, fondos de emergencia).

Saneamiento en equipo: frente a los impagos, buscar soluciones conjuntas de liquidación en lugar de adquirir créditos clandestinos.

Asesoría especializada: ordenar las finanzas con ayuda profesional para trazar una ruta de salida a las deudas.

Educarse financieramente siempre será una buena recomendación. Ejemplo de esto es saber cómo funciona un crédito, cuáles son los límites de endeudamiento que recomiendan los expertos, cómo armar un presupuesto, qué es un fondo de emergencia y por qué es de vital importancia en un hogar.

“Más allá de salvar una relación, la verdadera inclusión financiera exige dotar a los hogares de las herramientas necesarias para ejercer un consumo transparente, garantizando una economía doméstica resiliente y un crecimiento sostenible a largo plazo”, concluye Bravo.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.