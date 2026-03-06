Medidas y alivios del Gobierno y sector financiero para los afectados por las lluvias

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para reactivar la economía de las zonas afectadas por la emergencia climática, el Gobierno y el sector bancario definieron los mecanismos para aliviar los créditos actuales y facilitar los nuevos.
Se trata de las medidas con las que buscan responderle a la población y a los territorios afectados por la emergencia decretada a raíz del frente frío registrado en febrero de este año.
Entre los alivios se destaca:
- Un período de gracia de 12 meses
- No se causarán intereses
- Se conservará la calificación crediticia
- No habrá reporte negativo a centrales de riesgo
- Habrá suspensión de cobros ejecutivos y prejudicios
- Se implementará atención prioritaria
- Una campaña de educación financiera
Además. la política crediticia contempla 270 mil nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos estimados en COP 5,2 billones, dirigidos a los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario, turismo y otros.
Sobre los nuevos créditos, el sector bancario propone que en el plazo de un año se incrementen en un 15 % tanto el número de créditos como el monto total de recursos.
Por su parte, el Gobierno se compromete a otorgar garantías de hasta el 90 % y recursos de redescuento para que los bancos puedan ofrecer tasas de interés inferiores a la mitad de las tasas actuales del mercado, especialmente para la economía popular individual y asociativa, sea rural o urbana.
Para establecer las medidas, los sectores trabajaron en tres mesas en las que también participó el presidente Gustavo Petro, el equipo económico del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y representantes del sector bancario y financiero.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.