Medidas y alivios del Gobierno y sector financiero para los afectados por las lluvias

El plan incluye beneficios y 270.000 nuevos préstamos orientados a dinamizar sectores que recibieron el impacto del frente frío.

Redacción Economía
06 de marzo de 2026 - 12:27 a. m.
Entre los municipios más afectados está Lebrija, en Santander,
Foto: UNGRD
Para reactivar la economía de las zonas afectadas por la emergencia climática, el Gobierno y el sector bancario definieron los mecanismos para aliviar los créditos actuales y facilitar los nuevos.

Se trata de las medidas con las que buscan responderle a la población y a los territorios afectados por la emergencia decretada a raíz del frente frío registrado en febrero de este año.

Entre los alivios se destaca:

  • Un período de gracia de 12 meses
  • No se causarán intereses
  • Se conservará la calificación crediticia
  • No habrá reporte negativo a centrales de riesgo
  • Habrá suspensión de cobros ejecutivos y prejudicios
  • Se implementará atención prioritaria
  • Una campaña de educación financiera

Además. la política crediticia contempla 270 mil nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos estimados en COP 5,2 billones, dirigidos a los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario, turismo y otros.

Sobre los nuevos créditos, el sector bancario propone que en el plazo de un año se incrementen en un 15 % tanto el número de créditos como el monto total de recursos.

Por su parte, el Gobierno se compromete a otorgar garantías de hasta el 90 % y recursos de redescuento para que los bancos puedan ofrecer tasas de interés inferiores a la mitad de las tasas actuales del mercado, especialmente para la economía popular individual y asociativa, sea rural o urbana.

Para establecer las medidas, los sectores trabajaron en tres mesas en las que también participó el presidente Gustavo Petro, el equipo económico del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y representantes del sector bancario y financiero.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

