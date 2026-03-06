Medidas y alivios del Gobierno y sector financiero para los afectados por las lluvias

Entre los municipios más afectados está Lebrija, en Santander, Foto: UNGRD

Para reactivar la economía de las zonas afectadas por la emergencia climática, el Gobierno y el sector bancario definieron los mecanismos para aliviar los créditos actuales y facilitar los nuevos.

Se trata de las medidas con las que buscan responderle a la población y a los territorios afectados por la emergencia decretada a raíz del frente frío registrado en febrero de este año.

Entre los alivios se destaca:

Un período de gracia de 12 meses

No se causarán intereses

Se conservará la calificación crediticia

No habrá reporte negativo a centrales de riesgo

Habrá suspensión de cobros ejecutivos y prejudicios

Se implementará atención prioritaria

Una campaña de educación financiera

Además. la política crediticia contempla 270 mil nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos estimados en COP 5,2 billones, dirigidos a los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario, turismo y otros.

Sobre los nuevos créditos, el sector bancario propone que en el plazo de un año se incrementen en un 15 % tanto el número de créditos como el monto total de recursos.

Por su parte, el Gobierno se compromete a otorgar garantías de hasta el 90 % y recursos de redescuento para que los bancos puedan ofrecer tasas de interés inferiores a la mitad de las tasas actuales del mercado, especialmente para la economía popular individual y asociativa, sea rural o urbana.

Para establecer las medidas, los sectores trabajaron en tres mesas en las que también participó el presidente Gustavo Petro, el equipo económico del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y representantes del sector bancario y financiero.

