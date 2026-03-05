Semáforo de precios mayoristas de los alimentos: ¿cuáles subieron y por qué?

Corabastos en Bogotá. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Los precios de los alimentos están en constante cambio. Sin embargo, conocer el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios permite entender la dinámica que hay detrás y los motivos que hacen que un producto sea más caro o barato.

Durante febrero el arroz, las lentejas y los quesos registraron una reducción. Le contamos a qué se debe y cuáles, en contraste, tuvieron un incremento en Bogotá y Medellín.

🚦 El semáforo de precios

Le contamos cuáles subieron más del 5 % y quedaron en rojo, cuáles tuvieron un alza o reducción moderada entre el 5 y -5 % para el amarillo y cuáles cayeron más del 5 % están en verde.

🔴 Rojo

Bogotá: arveja verde en vaina, cebolla junca, tomate chonto, banano criollo, mango tommy, mora de castilla, tomate de árbol, huevo rojo A, papa superior y papa criolla.

Medellín: arveja verde en vaina, cebolla junca, tomate chonto, banano criollo, mango tommy, tomate de árbol, papa capira, papa criolla y plátano hartón verde.

🟡 Amarillo

Bogotá: plátano hartón verde, carne de cerdo, carne de res, arroz y fríjol.

Medellín: yuca, carne de cerdo, carne de res, pechuga de pollo, arroz y huevo rojo A.

🟢 Verde

Bogotá: cebolla cabezona, zanahoria, naranja valencia, pechuga de pollo y yuca.

Medellín: cebolla cabezona, mora de castilla, naranja valencia y frijol.

🛒 Los precios por renglón

En el grupo de verduras y hortalizas, el alza de algunos productos se compensó debido a la reducción en las cotizaciones de zanahoria y la cebolla cabezona blanca. La oferta de zanahorias aumentó desde la Sabana de Bogotá, ya que las lluvias llevaron a una recolección anticipada y el precio cayó un 9,9 % en la capital.

En el grupo de tubérculos, los precios de la papa negra y el plátano hartón verde aumentaron en febrero. La papa muestra un incremento del 6,1 % en Bogotá debido a la reducción de oferta de Cundinamarca y Boyacá. Del mismo modo, el plátano hartón verde se incrementó en un 16,9 % en Medellín por la disminución de ingreso desde Antioquia y Meta.

Varias frutas se encarecieron. En el caso del tomate de árbol se presenta una tendencia al alza desde diciembre de 2025, para febrero sufrió un incremento del 9,6 % en Medellín debido a la oferta reducida por las lluvias en Antioquia.

La mora de Castilla vio un aumento del 17,8 % en Bogotá, causado por la disminución de la producción en Cundinamarca y Santander y el mango Tommy experimentó un alza del 29,7 % en Bogotá, como consecuencia del final de las cosechas en Tolima y Cundinamarca.

Respecto a las carnes, la demanda de pescados durante la Cuaresma ha elevado los precios de especies como bagre, trucha y tilapia.

Finalmente, en el grupo de cereales, los precios del arroz han bajado debido a una buena oferta de los molinos. Mientras que los precios de los huevos han aumentado por el incremento en su demanda.

