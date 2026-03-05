Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

Semáforo de precios mayoristas de los alimentos: ¿cuáles subieron y por qué?

Arroz, lentejas y quesos cayeron, mientras varios tubérculos y frutas subieron con fuerza. Este es el comportamiento detallado por renglón en Bogotá y Medellín.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
05 de marzo de 2026 - 10:55 p. m.
Corabastos en Bogotá.
Corabastos en Bogotá.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los precios de los alimentos están en constante cambio. Sin embargo, conocer el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios permite entender la dinámica que hay detrás y los motivos que hacen que un producto sea más caro o barato.

Durante febrero el arroz, las lentejas y los quesos registraron una reducción. Le contamos a qué se debe y cuáles, en contraste, tuvieron un incremento en Bogotá y Medellín.

Vínculos relacionados

La tensión en Oriente Medio dispara precios del petróleo y sacude las bolsas del mundo
Infraestructura impulsa la economía, pero el transporte tuvo peor ejecución de la historia
La incertidumbre económica en Colombia baja en febrero, pero sigue alta

🚦 El semáforo de precios

Le contamos cuáles subieron más del 5 % y quedaron en rojo, cuáles tuvieron un alza o reducción moderada entre el 5 y -5 % para el amarillo y cuáles cayeron más del 5 % están en verde.

🔴 Rojo

  • Bogotá: arveja verde en vaina, cebolla junca, tomate chonto, banano criollo, mango tommy, mora de castilla, tomate de árbol, huevo rojo A, papa superior y papa criolla.
  • Medellín: arveja verde en vaina, cebolla junca, tomate chonto, banano criollo, mango tommy, tomate de árbol, papa capira, papa criolla y plátano hartón verde.

🟡 Amarillo

  • Bogotá: plátano hartón verde, carne de cerdo, carne de res, arroz y fríjol.
  • Medellín: yuca, carne de cerdo, carne de res, pechuga de pollo, arroz y huevo rojo A.

🟢 Verde

  • Bogotá: cebolla cabezona, zanahoria, naranja valencia, pechuga de pollo y yuca.
  • Medellín: cebolla cabezona, mora de castilla, naranja valencia y frijol.

🛒 Los precios por renglón

En el grupo de verduras y hortalizas, el alza de algunos productos se compensó debido a la reducción en las cotizaciones de zanahoria y la cebolla cabezona blanca. La oferta de zanahorias aumentó desde la Sabana de Bogotá, ya que las lluvias llevaron a una recolección anticipada y el precio cayó un 9,9 % en la capital.

En el grupo de tubérculos, los precios de la papa negra y el plátano hartón verde aumentaron en febrero. La papa muestra un incremento del 6,1 % en Bogotá debido a la reducción de oferta de Cundinamarca y Boyacá. Del mismo modo, el plátano hartón verde se incrementó en un 16,9 % en Medellín por la disminución de ingreso desde Antioquia y Meta.

Varias frutas se encarecieron. En el caso del tomate de árbol se presenta una tendencia al alza desde diciembre de 2025, para febrero sufrió un incremento del 9,6 % en Medellín debido a la oferta reducida por las lluvias en Antioquia.

La mora de Castilla vio un aumento del 17,8 % en Bogotá, causado por la disminución de la producción en Cundinamarca y Santander y el mango Tommy experimentó un alza del 29,7 % en Bogotá, como consecuencia del final de las cosechas en Tolima y Cundinamarca.

Respecto a las carnes, la demanda de pescados durante la Cuaresma ha elevado los precios de especies como bagre, trucha y tilapia.

Finalmente, en el grupo de cereales, los precios del arroz han bajado debido a una buena oferta de los molinos. Mientras que los precios de los huevos han aumentado por el incremento en su demanda.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Finanzas

Mercado

Alimentos

Precios de los alimentos

Mayoristas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.