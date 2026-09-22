Nequi completó la migración de más de 6 millones de cuentas a Pismo, la plataforma de procesamiento de Visa, tras un proceso de implementación que la compañía había anunciado en 2025. El cambio de infraestructura busca ampliar la capacidad del neobanco para desarrollar nuevos productos y atender a sus usuarios en Colombia, aunque las empresas no detallaron qué mejoras concretas notarán los clientes ni presentaron indicadores comparativos de desempeño.

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Nequi culmina migración de más de 6 millones de cuentas a Pismo, la plataforma de Visa

José Lozada, vicepresidente de Servicios de Valor Agregado de Visa para la Región Andina, señaló que el cambio responde a la necesidad de que las plataformas financieras evolucionen al ritmo de las expectativas de los consumidores.

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Para los clientes de Nequi, la migración ocurre detrás de la aplicación que utilizan para administrar su dinero. El comunicado no anuncia modificaciones específicas en las funciones disponibles, las tarifas o la experiencia cotidiana de los usuarios. Visa señala que la operación continuará bajo la experiencia actual de Nequi, respaldada por la nueva infraestructura.

La migración incluye más de 6 millones de cuentas vinculadas a la Tarjeta Nequi-Visa débito. De acuerdo con Visa, más de 900.000 de estas tarjetas se utilizan en formato físico. El anuncio se produce en el año en que Nequi cumple una década de operaciones.

Una migración de Nequi anunciada

El traslado a Pismo no es una decisión anunciada por primera vez este martes. En 2025, durante el evento Visa Global Product Drop, la compañía había informado que Nequi se encontraba en proceso de implementación de la plataforma y que avanzaba hacia un esquema de procesamiento basado en la nube.

La diferencia del anuncio actual está en la culminación de la migración de más de 6 millones de cuentas. En la información divulgada el año anterior no se precisaba la fecha de finalización del proceso ni su alcance operativo.

Pismo es una empresa de tecnología financiera adquirida por Visa en 2024. Su plataforma ofrece servicios de procesamiento mediante microservicios y APIs (interfaces que permiten la comunicación entre sistemas), con una infraestructura basada en la nube.

En términos operativos, la migración busca que Nequi pueda desarrollar productos y funcionalidades sin depender de una arquitectura tecnológica menos flexible. Visa sostiene que la plataforma permitirá ampliar la capacidad de procesamiento y responder al crecimiento de la base de usuarios.

"Tener mejor tecnología, aliados expertos y servicios a la vanguardia nos ayuda a seguir contribuyendo por el desarrollo de oportunidades para las personas y los negocios", afirmó Juan Sebastián González, gerente de Pagos y Recaudos de Nequi.

Desde Pismo, su vicepresidente sénior y gerente general, Leonardo J. Collado, describió la migración como un ejemplo de la adopción de infraestructura en la nube dentro del sector financiero colombiano. También afirmó que la plataforma está preparada para procesar pagos en tiempo real y habilitar innovaciones basadas en inteligencia artificial.

Por ahora, el anuncio confirma la culminación de un proceso tecnológico iniciado anteriormente y el propósito de fortalecer la plataforma que sostiene los servicios de Nequi. El efecto concreto para los clientes dependerá de las mejoras que las compañías implementen y de los resultados que puedan medirse en la operación.

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