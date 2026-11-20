El monto que el usuario decida ahorrar queda dentro de la categoría de Recompensas. El dinero se puede retirar de forma parcial o total cuando el usuario lo desee y sin que…

Esta integración es posible gracias a la alianza entre Nequi y Wenia, una empresa especializada en activos digitales que ofrece la divisa digital USDW.

Nequi anunció que sus usuarios ahora podrán guardar dólares digitales en la billetera. El monto va desde 1 USDW y, para quienes piensen ahorrar en esta divisa, la plataforma ofrece recompensas de hasta 6 % efectivo anual.

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El monto que el usuario decida ahorrar queda dentro de la categoría de Recompensas. El dinero se puede retirar de forma parcial o total cuando el usuario lo desee y sin que exista un plazo de permanencia.

La primera recompensa se genera en un máximo de 24 horas, después, cada 12 horas. El porcentaje de la “recompensa” puede variar según la cantidad de dólares digitales guardada.

“Esta novedad amplía las opciones disponibles para seguir conectando a las personas con el mundo. Nequi habilita el acceso a la experiencia y funciona integrando el depósito como medio de pago; Wenia ofrece y opera los servicios relacionados con activos digitales, bajo su licencia clase F emitida por la Autoridad Monetaria de Bermudas”, explica.

¿Por qué esta función puede resultar útil?

Los dólares digitales como USDW también se conocen como stablecoins (monedas estables). A diferencia de otros criptoactivos, como el bitcoin, estas divisas buscan mantener una paridad de uno a uno con la moneda a la que están vinculadas, que en este caso es el dólar estadounidense. Esto significa que 1 USDW equivale a US$1.

Bajo esas condiciones, para muchos puede resultar atractivo ahorrar en dólares. Aunque hay que tener en cuenta que, si el peso colombiano se fortalece frente al dólar, el valor de esos ahorros al convertirlos nuevamente a pesos puede disminuir, lo que podría generar pérdidas.

¿Cómo acceder desde Nequi?

Ingresar a la app Nequi y entrar a Servicios. Seleccionar Finanzas y, luego, Compra y vende USDW. Entrar a Wenia y completar la activación o verificación solicitada por Wenia. Comprar dólares digitales con la plata disponible en Nequi. Ingresar a Recompensas, elegir la cantidad de USDW que quiere guardar

“Los usuarios también pueden abrir su Cuenta Global de Wenia para enviar dólares digitales a cuentas en Estados Unidos o recibirlos desde cuentas de ese país. El envío tiene un costo fijo de USD 3,5, incluido el IVA y la recepción tiene un costo fijo de USD 2,5, incluido el IVA. El costo de recepción se descuenta del monto recibido y el de envío directamente del saldo del usuario. Estas operaciones pueden tardar entre uno y tres días hábiles. Antes de confirmar, el usuario puede consultar en la app los costos y las condiciones aplicables”, detalló Nequi.

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