Nequi presenta fallas en iPhone: usuarios reportan problemas para ingresar a la app

Usuarios reportan que la falla ya acumula varias horas. Foto: Nequi

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Usuarios de Nequi han reportado en redes sociales que la aplicación ya acumula varias horas sin funcionar.

“No he podido almorzar. Nequi, tengo mucha hambre. Ayuda”; “No puedo ingresar a mi cuenta ¿me ayudan a solucionar?” y “¿Alguien más tiene problemas para ingresar a Nequi?”, son algunos de los comentarios.

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Lo que describen es una falla en el inicio de sesión. La aplicación está pidiendo la autenticación facial. Sin embargo, al realizarla (cuando permite hacerlo) aparece un error.

El Espectador consultó a Nequi sobre esta falla. La empresa…