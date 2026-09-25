Nequi presenta fallas en iPhone: usuarios reportan problemas para ingresar a la app

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Usuarios de Nequi han reportado en redes sociales que la aplicación ya acumula varias horas sin funcionar.
“No he podido almorzar. Nequi, tengo mucha hambre. Ayuda”; “No puedo ingresar a mi cuenta ¿me ayudan a solucionar?” y “¿Alguien más tiene problemas para ingresar a Nequi?”, son algunos de los comentarios.
Lo que describen es una falla en el inicio de sesión. La aplicación está pidiendo la autenticación facial. Sin embargo, al realizarla (cuando permite hacerlo) aparece un error.
El Espectador consultó a Nequi sobre esta falla. La empresa señaló que la novedad se presenta para un grupo específico de usuarios, los que tienen sistema operativo iOS (iPhone) y hayan actualizado la app a la última versión, que es la 7.1.1.
“Los demás usuarios pueden acceder a todos nuestros servicios sin novedad: ingresar a la app, consultar su saldo, enviar y recibir plata, hacer retiros, usar sus tarjetas, realizar pagos, recibir remesas y acceder a los demás servicios disponibles en Nequi”, detalló.
La empresa dijo que en este momento su equipo experto está trabajando en la solución del problema, para que los usuarios puedan volver a usar la aplicación con normalidad. Una alternativa para los usuarios afectados puede ser utilizar la página web de Nequi, así como la tarjeta física de la marca.
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