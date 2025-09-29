Nequi regala hasta $25 millones a sus usuarios: cómo participar y fecha límite

Nequi Foto: Cortesía Nequi

“Paga y gana” es una estrategia de Nequi, la plataforma digital de Bancolombia, para premiar a sus usuarios e incentivar el uso de las transacciones y servicios dentro de la aplicación de la aplicación.

La plataforma digital dispuso de $402.400.000 y serán más de 4.200 los afortunados ganadores.

Los requisitos para participar de la campaña son:

Ser mayor de 18 años.

Tener un depósito de bajo monto o una cuenta de ahorros en Nequi activa, o crearla durante la vigencia.

Registrarse para participar en la campaña.

No tener ningún tipo de bloqueo en su depósito o cuenta Nequi.

No estar en mora en el pago de sus préstamos con Nequi (Salvavidas, Propulsor y Paracaídas).

¿Cómo participar?

Cuando ingrese a su cuenta de la plataforma digital, encontrará una notificación con el nombre “Paga y gana”. Al hacer clic se le abrirá una ventana para completar el registro.

Apenas pulse en”registrar", le llegará una notificación que le asegurará que ya se encuentra participando en el concurso.

Desde ese momento, puede realizar diferentes tipos de transacciones para participar de los sorteos:

Pagos con la Tarjeta Débito Nequi Visa (física o digital).

Pagos de servicios habilitados en la app: facturas de TV, internet y telefonía; recargas de paquetes o minutos; recargas y facturas de servicios públicos; tiquetes de bus; transporte masivo; tu carro; música; plataformas de video; juegos.

Pagos con botón Nequi en comercios electrónicos (diferente a PSE).

Pagos o transferencias con el QR de Nequi.

Pagos con botón de suscripciones (pagos recurrentes).

Pagos a otras cuentas por medio de QR interoperable o QR Bancolombia.

Pagos usando la app Nequi con botón PSE.

Recibir pagos o transferencias con tus llaves Nequi.

Recibir remesas del exterior.

Traer plata desde PayPal o Payoneer.

Comprar seguros en la app Nequi con las aseguradoras aliadas.

Recargar la cuenta de trii desde la app Nequi.

Cada pago exitoso da una oportunidad para ganar, y si usa un producto que no habías usado este año, esa oportunidad se duplica.

Condiciones adicionales de la campaña

Las transacciones deben ser exitosas y no reversadas.

Quienes resulten ganadores en el sorteo quinto no podrán participar en el sexto, que corresponde al premio mayor.

Solo se contabilizan las operaciones realizadas entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025.

El registro en la campaña es obligatorio para que las transacciones sean válidas.

Fechas y premios

Por hacer pagos con Nequi, entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, podrá participar en sorteos semanales.

Los premios van desde abonos a la cuenta desde $20.000 hasta $25 millones o un premio mayor de $100 millones pagando con la Tarjeta Débito Nequi Visa.

Los premios se abonarán directamente al Nequi bajo el concepto “¡Tu premio Paga y Gana!”. Para el premio de $100 millones, Nequi y Bancolombia se pondrán en contacto con el ganador para coordinar la entrega.

Estos son los premios que entregará el banco, junto con la cantidad de ganadores y la información sobre si se debe o no asumir el impuesto por ganancia ocasional:

Premio Impuesto por ganancia ocasional Cantidades totales que serán sorteadas Valor total de los premios



Monto de $100 millones para 360 Compras (sección Tu360Movilidad) de Bancolombia





Será cubierto por el organizador





1



$100`000.000



Abono al disponible de Nequi por $200.000



No aplica



92



$18.400.000



Abono al disponible de Nequi por $10.000.000



Debe ser asumido por el ganador



2



$20`000.000



Abono al disponible de Nequi por $20.000.000



Debe ser asumido por el ganador



1



$20`000.000



Abono al disponible de Nequi por $5.000.000



Debe ser asumido por el ganador



5



$25`000.000



Abono al disponible de Nequi por $25.000.000



Debe ser asumido por el ganador



1



$25`000.000



Abono al disponible de Nequi por $80.000



No aplica



400



$32`000.000



Abono al disponible de Nequi por $20.000



No aplica



2.000



$40`000.000

VALOR TOTAL DE LOS PREMIOS $402.400.000

Abono al disponible de Nequi por $50.000



No aplica



1.000



$50’000.000



Abono al disponible de Nequi por $100.000



No aplica



720



$72’000.000



