Así están las expectativa por decisión del Banrep sobre las tasas de interés

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en la rueda de prensa sobre tasas de interés. Foto: Banco de la República

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Qué tan caro o barato sale endeudarse es un asunto crucial para la economía de cualquier país. Ese factor puede contribuir o dificultar que los ciudadanos gasten, especialmente en productos que requieren de la deuda para financiarse.

El encargado de definir este asunto es el Banco de la República, que tiene la facultad de bajar o subir las tasas de interés con el principal interés de regular la inflación y que se ubique dentro del margen deseado (del 2 al 4 %).

Así va el índice de precios al consumidor en el país:

La ecuación es simple, el emisor sube las tasas para que las personas gasten menos y se reduzca el encarecimiento de los productos, pero también las pueden bajar para facilitar el gasto y que, en caso de que haya deflación, dinamizar la economía.

Es en este sentido que cobra relevancia la reunión que tendrá el Banco de la República este martes 30 de septiembre. En ella, la Junta Directiva decidirá sobre la tasa de interés de intervención, que se encuentra en 9,25 %. Así ha sido la evolución del indicador:

Para esta y cualquier reunión, son tres opciones las que tiene la junta respecto a las tasas de interés: subirlas, bajarlas o dejarlas igual.

¿Qué camino tomará el Banco de la República?

Analistas y expertos hacen sus apuestas, de cara la reunión que tendrá el Banrep. En general, coinciden en esperar una estabilidad en las tasas de interés y se queden como están: en 9,25 %.

“Esperamos que este movimiento vaya en línea con la cautela que ha caracterizado las decisiones recientes de la Junta, como resultado de los riesgos macroeconómicos que afectarían la trayectoria de convergencia de la inflación hacia la meta”, destaca Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

Y es que para la entidad, la decisión estaría sustentada en la persistencia de la inflación, que en agosto aumentó 20 puntos básicos hasta el 5,10 % anual. Esta cifra confirmó la persistencia de presiones inflacionarias, dado que volvió a acelerarse por segundo mes consecutivo y alcanzó el nivel más alto desde abril.

Así pues, Bancolombia apunta a que en lo corrido del año la inflación solo se ha desacelerado en 12 puntos y continuaría viéndose afectada por las presiones alcistas derivadas de la alta indexación, la ausencia de efectos favorables de base estadística en los próximos meses y los altos precios de materias primas agrícolas.

Con el pronóstico de una tasa estable coincide Fedesarrollo y el grupo de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá. Este último añade que “las condiciones internas hacen entrever que el Banco mantendría su tasa no solo en la sesión de septiembre, sino también en las que siguen hasta, por lo menos, mediados del próximo año”.

Bancolombia tampoco proyecta mayores cambios para fin de año, dadas las preocupaciones fiscales del país, el contexto global y los efectos derivados de las medidas arancelarias impuestas por el gobierno Trump.

Sin embargo, Fedesarrollo sí estima que habrá una reducción de aquí a diciembre, por lo que se situaría en 9,00 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.