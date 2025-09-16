Nequi revela cómo detectar comprobantes falsos para evitar estafas

Imagen de referencia. Foto: Tomada de redes

Son frecuentes las denuncias y casos de personas, especialmente con pequeños negocios, que resultan estafadas al recibir pagos a través de la plataforma bancaria digital Nequi.

Esto se debe a que hay varios métodos y hasta aplicaciones dedicadas a falsificar los comprobantes de las transacciones realizadas desde la aplicación.

Para evitar que esto ocurra existen varios métodos de verificación. El más intuitivo, aunque no el más rápido, consiste en entrar a la cuenta titular y revisar que efectivamente haya entrado el dinero.

Pero este mecanismo puede ser poco práctico, especialmente si se trata de la cuenta de una empresa, pues no todos pueden acceder al banco.

30 segundos para verificar un pago en Nequi

Para facilitar el proceso de verificación y reforzar la seguridad de las transacciones, Nequi creó un sistema que demora menos de 30 segundos.

Este es el paso a paso:

Abrir la aplicación Nequi, no es necesario ingresar a la cuenta. Desde ahí debe pulsar el signo pesos ($). Pulsar en ‘Comprobar un pago’ Se va a abrir la cámara del celular y con ella hay que escanear el código QR del comprobante. Al instante le aparecerá un chulo si el pago es real.

Los usuarios deben estar atentos a las herramientas que brinda la billetera digital para comprobar si los pagos han llegado a su cuenta y si la transacción se realizó de manera correcta.

“Lo mejor es que no se necesita tener una cuenta en Nequi o ser el titular para verificar un pago”, destaca la empresa.

Otras recomendaciones de seguridad en Nequi

Descargue la aplicación desde la tienda oficial de tu celular y actualice regularmente a su última versión.

Si necesita bloquear tu Nequi, puede hacerlo por la página web o en llamada.

Evite usar claves fáciles de adivinar o relacionadas con la información personal como fechas de nacimiento, números de documento de identidad o consecutivos como 1234.

No comparta su clave con nadie y cámbiela periódicamente. Nunca la empresa va a pedir la clave, códigos de seguridad ni datos sensibles.

Recuerde que la línea de atención es 300 6000 100.

Los mensajes de textos siempre se envían desde los números 85954, 890270, 890706 o 890806.

El WhatsApp verificado es +57 310 707 8629, aparecerá como Nequi Seguridad con la insignia de cuenta verificada (chulito azul).

