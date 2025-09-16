Economía colombiana evita peor impacto de la descertificación de EE.UU., por ahora

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Viacheslav Chernobrovin

Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas, por parte de Estados Unidos este lunes. Uno de los puntos que más se temía de llegar a este escenario era el impacto para la economía.

El gobierno de Donald Trump designó a Colombia como “failed demonstrably” (ha fallado de manera demostrable) en el marco de la Ley de Asistencia Extranjera. Pero también emitió una determinación de interés nacional que evita la aplicación inmediata de restricciones de asistencia. Ahora Colombia cuenta con un plazo de hasta 12 meses para mostrar resultados verificables.

De este modo, el país logró esquivar temporalmente las afectaciones económicas como la revisión de beneficios comerciales bajo el tratado de libre comercio, advertencias en turismo, dificultades para inversión extranjera directa y acceso limitado a créditos multilaterales.

Si bien no hay modificaciones para los sectores económicos colombianos, la decisión de Estados Unidos despertó algunas preocupaciones y prendió alertas.

Ese es el caso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), pues expresa que en este contexto se “podría tener efectos adversos sobre las relaciones bilaterales, la economía nacional y el clima de inversión en el país”.

La Asociación insiste en que la relación con Estados Unidos debe ser tratada con responsabilidad y visión de largo plazo.

Estados Unidos hace “un muy fuerte llamado de atención al gobierno por el incumplimiento en las metas de lucha contra el narcotráfico. Es una alerta también hacia el futuro contra actitudes que puedan significar, tolerancia, indiferencia, o negligencia en la lucha contra ese que es el flagelo del país y del mundo”, comenta Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.

Y añade que, en medio de todo, es una buena noticia que se mantenga la colaboración y el apoyo económico para adelantar una estrategia seria e integral contra el narcotráfico. Así como la limitación de medidas, de forma que no se afecta el aparato productivo, económico y financiero del país.

A su turno, AmCham Colombia le hace un llamado al Gobierno Nacional para presentar y ejecutar con urgencia una hoja de ruta con metas alcanzables y verificables que evidencie voluntad política y una mejora sustancial en:

Erradicación de cultivos

Reducción de producción y tráfico

Cooperación judicial y desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales

La ANDI se suma a la petición de que el país garantice que EE. UU. lo siga viendo como un aliado estratégico y confiable.

Si el Gobierno nacional no reacciona a las peticiones estadounidenses, “podrían activarse restricciones adicionales de asistencia y votos adversos en banca multilateral, aumentar el riesgo país y encarecer el crédito, con efectos directos en empleo, inversión y bienestar de los colombianos, además de prolongar la inseguridad en los territorios”, asegura AmCham Colombia.

