¿No sabe cómo buscar trabajo? Aprenda gracias a esta beca para jóvenes

La Fundación Forge ofrece 500 becas como parte del programa "Tu Futuro", enfocado en la formación en habilidades blandas de la mano de especialistas en empleabilidad. Foto: Fundación Forge

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– dio a conocer el 30 de diciembre la tasa de desempleo para el mes de noviembre, que se ubicó en el 9,5 %, de igual manera, se destacó que de la población ocupada en Colombia más de la mitad (59 %) lo hace de manera informal.

A lo anterior se le suma que, aunque hay 11.352.000 jóvenes entre 15 y 28 años en edad de trabajar, el 29% de la población en estas edades (15 a 24 años) se encuentra desocupada y el 32% se encuentra fuera de la fuerza laboral, como analiza la Fundación Forge a partir del informe del Dane.

Le puede interesar: La empresa de un exejecutivo de Elon Musk que está recaudando millones de dólares

Para María José Gómez, directora para Perú, Ecuador y Colombia de la Fundación Forge, el estado actual del mercado laboral para los jóvenes colombianos “es complejo por situaciones como la pandemia, las crisis económicas y la automatización del trabajo. Obstáculos que han limitado el acceso formal a un trabajo para muchas personas, especialmente para aquellos que están iniciando su vida laboral”.

Más noticias sobre empleo en Colombia Ofertas de empleo en Bogotá con salario de hasta $3.500.000: ¿cómo aplicar? Ofrecen trabajo en diferentes áreas como finanzas, administración, salud, servicios gubernamentales, entre otros. Le contamos cómo postularse. Leer más Ofertas de empleo en Bogotá con salario de hasta $3.500.000: ¿cómo aplicar? Ofertas de empleo en Canadá: vacantes con salarios de hasta 15 millones de pesos La Agencia Pública de Empleo SENA publicó una convocatoria para profesionales en el área de operación de equipos y transporte. Esta es la oferta de empleo completa. Leer más Ofertas de empleo en Canadá: vacantes con salarios de hasta 15 millones de pesos

¿De qué se tratan las becas?

Por eso, la Fundación Forge ofrece 500 becas como parte del programa “Tu Futuro”, enfocado en la formación en habilidades blandas de la mano de especialistas en empleabilidad

“Yo era una persona muy tímida, en Forge me motivaron a confrontarme conmigo misma, me enseñaron a ver mis talentos, me ayudaron a crecer laboralmente, pero sobre todo personalmente. Forge me dio la oportunidad de alcanzar los sueños, hoy en día trabajo como asesora de atención al cliente en el Politécnico Internacional y también tengo la oportunidad de estudiar”, cuenta Jennifer Aragón, becaria de la fundación y beneficiaria del programa.

También puede leer: La ropa en Colombia aumentó de precio en 2022: estas fueron las razones

A la fecha, la Fundación Forge, ha impactado en más de 700 jóvenes colombianos, vinculándolos de manera formal en empresas como Scotiabank, Cine Colombia y Falabella, entre otras.

“Abrimos convocatoria este 2023 para otorgar más de 500 becas en el país en donde podrán postularse personas entre 18 y 24 años con el objetivo de desarrollar habilidades blandas para la empleabilidad y así tener un desempeño mucho más eficiente en el mercado laboral”, cuenta Gómez.

Y añade: “además, hemos creado distintas alianzas en las que logramos ofrecer cursos y capacitaciones gratuitas enfocadas en conocimientos técnicos y digitales que son demandados actualmente por las empresas”.

Además: No falsificamos firmas, ni publicamos cifras sin sustento: Minminas

¿Cómo aplicar a las becas de la Fundación Forge?

Tener entre 18 a 24 años de edad.

Contar con un dispositivo con cámara (Puede ser celular, tablet, computador)

Conexión a internet

Haber culminado el bachillerato

Tener ganas de trabajar en un empleo formal

Para iniciar el proceso deben completar el formulario de inscripción a las charlas informativas en: https://fondationforge.org/co/tu-futuro allí conocerán en detalle en qué consiste el programa y así postularse a las becas 100% gratuitas y 100% online.

¿Qué es la Fundación Forge?

La Fundación es una organización sin fines de lucro, que facilita la inserción laboral de calidad para jóvenes latinoamericanos de escasos recursos económicos a través de un sistema innovador de formación y empleo. Para lograrlo tiene un programa llamado “Tu Futuro” que enseña a buscar trabajo y prepara a los jóvenes para que, una vez estén incorporados, se puedan desempeñar de la mejor manera. Actualmente, cuenta con sedes operativas en Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia.