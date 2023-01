No falsificamos firmas, ni publicamos cifras sin sustento: Minminas

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez durante la rueda de prensa ofrecida en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para aclarar los puntos cuestionados del mencionado informe. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Una investigación periodística sugirió, en las últimas horas, que un documento publicado por el Ministerio de Minas y Energía carece de sustento técnico e incluye firmas falsificadas de algunos técnicos de la cartera que, aseguran, no están de acuerdo con la información que se contiene en el mismo.

Esta mañana la ministra Irene Vélez brindó una rueda de prensa en la que dijo que no hubo falsificación de firmas, y que los datos contenidos en el informe cuentan con el respaldo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que es la autoridad cuando de reservas se habla.

Sobre las firmas, la investigación de Caracol Radio informa que en el documento se incluyen los nombres de algunos funcionarios de la cartera (técnicos) que no están de acuerdo con las cifras que este contiene. Vélez explicó que la inclusión de estos responde a un procedimiento estándar que se conoce como “página legal”, que no es más que un reconocimiento a quienes lideran el Ministerio de Minas y Energía. En esa página, detalla la ministra, también se incluye su nombre, el del presidente Gustavo Petro y el de la viceministra de Energía.

Sobre las cifras, hay que recordar que el informe indica que las reservas de gas en Colombia alcanzan hasta el año 2042, lo que le da al país cerca de 20 años para adelantar su plan de transición energética (un tiempo razonable, según algunos expertos). Sin embargo, el más reciente reporte de la ANH informa que estas reservas alcanzan para poco más de ocho años, lo que se traduce en poco tiempo para la transición. Un reporte más actualizado de la ANH no se conocería sino hasta mayo, de allí que surgieran los cuestionamientos al reporte entregado por la cartera.

Vélez precisó que las cifras del informe no son falsas, y argumentó que el documento es un balance de recursos y reservas, y que de ninguna manera pretende ser un documento de reservas. Es decir, no puede interpretarse este documento como el que publica la ANH, sino es más bien un texto que contempla los recursos que hay en el subsuelo del país y el potencial que tienen para convertirse en reservas.

“Los recursos son los elementos que encontramos bajo el subsuelo y que los proyectos nos permiten mediante los procesos de exploración declarar. Para que esos hallazgos se conviertan en reservas se requiere de un proceso de comercialidad, de habilitar que los recursos pasen a reservas”, detalló Vélez.

La ministra también cuestionó a quienes aseguran no estar de acuerdo con el informe, y cuyos nombres aparecen en el mismo, pues precisa que el documento es público desde diciembre del año pasado, y en este tiempo no se han recibido solicitudes de remociones de nombres o manifestaciones de personas que digan no estar de acuerdo con lo que en este está escrito.

Una vez más, aprovechó para explicar que el documento hace distinción entre reservas probadas, recursos contingentes y prospectivos. Es decir, Vélez asegura que el documento no cae en imprecisiones, sino que indica que esos 20 años de reservas responden a un estimativo que se puede hacer con base en los resultados que han dado las exploraciones en el país. Sin embargo, el país no puede decir que tiene estas reservas hasta que no se adelanten los trámites necesarios para la explotación de estos recursos.

“Hay 118 contratos de exploración, es decir, próximamente tendremos 118 contratos de áreas concedidas que van a estar reportando recursos y, ojalá, reservas. Para nosotros eso es clave. También hay 35 contratos en fase cero o en fase preliminar, es decir que de esos 35 contratos podemos apoyar esa gestión, para que esa gestión que normalmente dura 6 años pero que se puede ampliar se haga de forma pronta”, dijo Vélez.

Sobre la negativa del Gobierno a suscribir nuevos contratos, la ministra asegura que es más provechoso agilizar la exploración y conversión en reservas de los contratos ya suscritos, que aventurarse a probar nuevos de los que aún no se tienen garantías.

