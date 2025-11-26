Nuevos beneficiarios de Colombia Mayor: con esta edad puede recibir el subsidio

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno volverá a ajustar este año las condiciones de acceso al programa Colombia Mayor, con el que se entregan transferencias monetarias a adultos mayores sin pensión.

El cambio ampliará el número de beneficiarios y elevará el monto del subsidio a $230.000 mensuales, en línea con la Renta Básica Pensional incluida en la reforma pensional.

Inicialmente, el aumento a $230.000 aplicaba para mujeres desde los 70 años y hombres desde los 75 años.

Ahora, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) está finalizando una resolución que ampliará el beneficio a:

Mujeres desde los 60 años

Hombres desde los 65 años

Además, la nueva norma establecerá que el valor del subsidio se ajustará cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, de acuerdo con la inflación certificada por el Dane.

En los documentos que respaldan la medida, el Gobierno explicó que los montos actuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema y del costo de la canasta alimentaria.

A corte de septiembre, la inversión social del DPS superó los $2 billones, con impacto en cerca de 1,6 millones de personas vinculadas a los programas de la entidad.

Pagos para lo que queda del año

Recientemente, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó el cronograma de pagos para los dos últimos ciclos del año, en los que ya se aplicará el aumento del subsidio.

Ciclo 11 (noviembre – diciembre)

Fechas de pago: del 27 de noviembre al 12 de diciembre

Beneficiarios: 1.635.343 personas

Ciclo 12 (cierre de año)

Fechas de pago: del 17 al 31 de diciembre

Beneficiarios esperados: hasta 3 millones de personas

Modalidades de pago

Los pagos del programa Colombia Mayor se realizan principalmente a través del Banco Agrario, bajo estas modalidades:

Abono en cuenta bancaria.

Giro en puntos autorizados, como oficinas del Banco Agrario y corresponsales aliados, entre ellos SuperGiros.

Billetera digital, en algunos casos específicos, mediante BICO.

Se recomienda consultar el punto exacto de pago en los canales oficiales de Prosperidad Social, el Banco Agrario o en el Enlace Municipal del programa.

Líneas de atención

Prosperidad Social: 01 8000 95 1100

Prosperidad Social Bogotá: (601) 379 1088

Banco Agrario: 01 8000 95 5500

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.